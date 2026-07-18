Το Netflix έδωσε 587 εκατ. δολάρια για την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μπεν Άφλεκ

Το Netflix πλήρωσε 587 εκατ. δολάρια σε μετρητά για την InterPositive, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε ο Μπεν Άφλεκ και εξαγοράστηκε από την πλατφόρμα τον περασμένο Μάρτιο.

Το ποσό αποκαλύφθηκε σε κανονιστική κατάθεση του Netflix στις αμερικανικές αρχές, μήνες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, όταν οι οικονομικοί όροι δεν είχαν δημοσιοποιηθεί. Η εταιρεία αναφέρει στην κατάθεση ότι ολοκλήρωσε τον Μάρτιο εξαγορά ύψους περίπου 587 εκατ. δολαρίων, σε μετρητά. Αν και η InterPositive δεν κατονομάζεται στο συγκεκριμένο σημείο της κατάθεσης, η χρονική σύμπτωση παραπέμπει στην εξαγορά που είχε ανακοινώσει τότε το Netflix.

Η InterPositive ιδρύθηκε από τον Μπεν Άφλεκ το 2022 και λειτουργούσε για καιρό μακριά από τη δημοσιότητα. Η εταιρεία δεν παρουσιάστηκε ως ακόμη ένα εργαλείο που «γεννά» εικόνες από εντολές κειμένου, αλλά ως τεχνολογία για τη διαδικασία παραγωγής και postproduction, με στόχο, όπως υποστηρίζουν οι δημιουργοί της, να κρατά τους κινηματογραφιστές στο κέντρο της διαδικασίας.

Τα εργαλεία της InterPositive μπορούν να εκπαιδεύονται πάνω στο υλικό μιας συγκεκριμένης παραγωγής, όπως τα ημερήσια γυρίσματα, και να βοηθούν σε εργασίες όπως η διόρθωση φωτισμού, το ανακάδραρισμα πλάνων, η προσθήκη ή βελτίωση εφέ και η διαχείριση σύνθετων αναγκών στη μεταπαραγωγή. Το βασικό επιχείρημα της εταιρείας και του Netflix είναι ότι πρόκειται για τεχνολογία που υπηρετεί την πρόθεση του σκηνοθέτη, αντί να την αντικαθιστά.

Η εξαγορά εντάσσεται σε μια περίοδο όπου το Netflix μιλά πλέον πολύ πιο ανοιχτά για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις παραγωγές του. Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τεντ Σαράντος, είπε στην πρόσφατη παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων ότι περίπου 300 τίτλοι του Netflix έχουν χρησιμοποιήσει φέτος κάποια μορφή παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως στο στάδιο της μεταπαραγωγής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη για περίπλοκες σκηνές, ενισχυμένα πλήθη, ιστορικές μάχες και εισαγωγικά πλάνα που διαφορετικά θα ήταν πιο ακριβά ή δύσκολα να ολοκληρωθούν. Για τη σειρά ντοκιμαντέρ «The American Experiment», ο Σαράντος υποστήριξε ότι 17 λεπτά υλικού ενισχυμένου με τεχνητή νοημοσύνη δημιουργήθηκαν στον μισό χρόνο και με το μισό κόστος σε σχέση με προηγούμενες λύσεις.

Το Netflix επιμένει ότι δεν θέλει να αντικαταστήσει τους ανθρώπους της παραγωγής, αλλά να τους δώσει καλύτερα εργαλεία. «Οι ταινίες γίνονται από ανθρώπους που φτιάχνουν ταινίες», είπε ο Σαράντος, επιχειρώντας να προλάβει τις αντιδράσεις μιας βιομηχανίας που ακόμη κουβαλά τις ανοιχτές πληγές των απεργιών για την τεχνητή νοημοσύνη, τα δικαιώματα και την εργασία.

Όμως το μέγεθος της συμφωνίας δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια πειραματικό παράρτημα για το Χόλιγουντ.

Είναι επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων, ενσωματωμένη πια στον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες πλατφόρμες φαντάζονται την επόμενη φάση της παραγωγής: πιο γρήγορη, φθηνότερη, πιο ευέλικτη και αναπόφευκτα πιο αμφιλεγόμενη.

με στοιχεία από Variety, Netflix