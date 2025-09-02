Netflix: Αυτές είναι οι σειρές που έρχονται τον Σεπτέμβριο

Το Netflix ανακοίνωσε τις νέες σειρές για τον Σεπτέμβριο.

Η λίστα με τις σειρές είναι η ακόλουθη:

Wednesday: Σεζόν 2 Μέρος 2 (Wednesday: Season 2 Part 2) – 3/9

Η επιτυχημένη σειρά υπόσχεται συγκλονιστική επιστροφή με την Τζένα Ορτέγκα να επαναλαμβάνει τον ρόλο της ως Wednesday Addams, μαζί με τους Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Λούις Γκουζμάν, Έμα Μάιερς και Τζόι Σάντεϊ.

Αντίστροφη Μέτρηση: Κανέλο Εναντίον Κρόφορντ (Countdown: Canelo vs. Crawford: Season 1) – 4/9

Στο «Countdown: Canelo vs. Crawford», ακολουθούν τους θρυλικούς πυγμάχους Canelo Álvarez και Terence Crawford καθώς προετοιμάζονται για την ιστορική αναμέτρηση της 13ης Σεπτεμβρίου. Εσωτερικές στιγμές, ιδρώτας και συναισθήματα αποκαλύπτονται πριν τη «μεγάλη μάχη του αιώνα».

The Fragrant Flower Blooms With Dignity: Σεζόν 1 – 7/9

Ένα συγκινητικό anime ρομαντισμού. Ο Rintaro, ένας σχολικός βοηθός με σκληρή παρουσία αλλά καλή καρδιά, κι η Kaoruko, αριστούχος από ανταγωνιστικό σχολείο, ξεκινούν έναν αθέατο δεσμό σε ένα κατεξοχήν κόσμο αντιπαλοτήτων. Η πρώτη σεζόν αφηγείται την ευαίσθητη τους σχέση με χαμόγελο, αγωνία και γλυκιά τρυφερότητα

Her Mother’s Killer: Σεζόν 2 – 8/9

Στη δεύτερη σεζόν, η Analía συνεχίζει την αδίστακτη εκδίκησή της εναντίον του πολιτικού που δολοφόνησε τη μητέρα της. Με πολιτικά παιχνίδια, αποκαλύψεις διαφθοράς και προσωπική οδύνη, η πάλη για δικαιοσύνη γίνεται πιο σκοτεινή και διεισδυτική, φέρνοντας την αλήθεια στο φως.

Φιλί ή Θάνατος (Kiss or Die) – 9/9

Στη σειρά, κωμικοί συμμετέχουν σε ένα αυτοσχεδιαστικό δράμα όπου οι πειρασμοί, με τις σαγηνευτικές συμπρωταγωνίστριες, δοκιμάζουν την αντοχή τους. Πρέπει να δώσουν το τέλειο φιλί, αλλιώς αποχωρούν με... θάνατο.

Οι Νεκρές (The Dead Girls) – 10/9

Η σειρά αφηγείται τη ζοφερή άνοδο των αδελφών Baladro, τη δεκαετία του 1960 στο Μεξικό. Γεμάτη διαφθορά, μυστικά και φρίκη, αυτή η ιστορική limited σειρά κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 10 Σεπτεμβρίου.

Το Ημερολόγιο ενός Παρατημένου Κοριτσιού (Diary of a Ditched Girl) – 11/9

Η 31χρονη Amanda έρχεται αντιμέτωπη με τα σύγχρονα ραντεβού μέσω apps και τυφλά ραντεβού σε μπαρ αλλά είναι μόνη και αποφασισμένη να μην τα παρατήσει. Με χιούμορ και συγκίνηση, κάθε απόρριψη γίνεται μάθημα για εκείνη.

Tyler Perry’s Beauty in Black: Σεζόν 2 – 11/9

Η πρώην στρίπερ Kimmie κυριαρχεί πλέον στην αυτοκρατορία Bellarie αλλά έρχεται αντιμέτωπη με φιλοδοξίες, προδοσίες και οικογενειακούς ανταγωνισμούς. Όλα εξελίσσονται σε ένα σκληρό και καταιγιστικό δράμα, αποκλειστικά στο Netflix.

1670: Σεζόν 2 – 17/9

Η δεύτερη σεζόν επιστρέφει στις 17 Σεπτεμβρίου στο Netflix. Ο εκκεντρικός ευγενής Jan Paweł συνεχίζει να συγκρούεται με τους ντόπιους και να χειριστεί οικογενειακές αντιζηλίες, συνθέτοντας μια παρανοϊκή σατιρική κωμωδία της πολωνικής αριστοκρατίας. Γεμάτη χιούμορ, ιστορία και ειρωνεία.

Black Rabbit – 18/9

Στο «Black Rabbit», ο χαρισματικός Jake κρατάει το exclusιve εστιατόριό του στη Νέα Υόρκη, όμως ο αδελφός του, Vince, επιστρέφει, χρεώνοντάς τον. Μια σειρά με ίντριγκα, έγκλημα και διλήμματα απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο που έχτισαν.

Πλατωνικός Έρωτας (Platonic: Blue Moon Hotel) – 18/9

Στο «Platonic: Blue Moon Hotel», ένα γοητευτικό άτομο με κρυφή ατζέντα καταφτάνει στο ξενοδοχείο, προκαλώντας χάος και φλερτάροντας τις δύο αδελφές που το διευθύνουν.

Το Οχυρό των Δισεκατομμυριούχων (Billionaires’ Bunker) – 19/9

Όταν μια ομάδα δισεκατομμυριούχων βρίσκει καταφύγιο σε ένα πολυτελές μέρος, μια παλιά διαμάχη μεταξύ δύο οικογενειών αναζωπυρώνεται εν μέσω μιας άνευ προηγουμένου παγκόσμιας σύγκρουσης. Το Billionaires' Bunker, η νέα σειρά από τους δημιουργούς του Money Heist, κάνει πρεμιέρα στις 19 Σεπτεμβρίου.

Η Φιλοξενούμενη (The Guest) – 24/09/2025

Ένα ζευγάρι που προσπαθεί να σώσει τον γάμο του μετά από μια εξωσυζυγική σχέση, έρχεται σε αναταραχή όταν μια μυστηριώδης γυναίκα από το παρελθόν της συζύγου εμφανίζεται στο σπίτι τους.

Ο Οίκος των Γκίνες (House of Guinness) – 25/9

Το ιστορικό δράμα διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη και το Δουβλίνο του 19ου αιώνα και αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Γκίνες, της πιο διάσημης δυναστείας ζυθοποιών στην Ευρώπη. Η σειρά των οκτώ επεισοδίων ξεκινά μετά τον θάνατο του Μπέντζαμιν Γκίνες, του ανθρώπου που ευθύνεται για την τεράστια επιτυχία της ζυθοποιίας και εστιάζει στα τέσσερα παιδιά του- τους Arthur, Edward, Anne και Ben- που καλούνται να διαχειριστούν την τεράστια αυτοκρατορία που τους άφησε.

Alice in Borderland: Σεζόν 3 (Alice in Borderland: Season 3) – 25/9

Την προηγούμενη σεζόν, Arisu και Usagi απέκλεισαν όλα τα παιχνίδια και επέστρεψαν στον πραγματικό κόσμο. Έκτοτε παντρεύτηκαν και δημιούργησαν μια ευτυχισμένη ζωή μαζί. Οι αναμνήσεις τους από τη χώρα των συνόρων σβήστηκαν, αλλά βλέπουν στιγμιότυπα από αυτήν σε όνειρα και παραισθήσεις. Μια μέρα, η Usagi, εξαφανίζεται ξαφνικά. Την ίδια στιγμή που εξαφανίζεται, ο Banda δίνει στον Arisu την τελευταία κάρτα: τον Joker.

Στον Ίσιο Δρόμο (Wayward) – 25/9

Πίσω από αυτή την πόρτα, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Το Wayward, με πρωταγωνίστριες τις Mae Martin και Toni Collette, κάνει πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου.