Νεκρός σε τροχαίο ο ηθοποιός και φωτογράφος Μπραντ Έβερετ Γιάνγκ

Την τελευταία του πνοή άφησε σε τροχαίο δυστύχημα στο Λος Άντζελες ο Μπραντ Έβερετ Γιάνγκ, ηθοποιός γνωστός από συμμετοχές στο «Grey's Anatomy» και φωτογράφος διασημοτήτων. Ήταν 46 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημά του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Ο Γιάνγκ διαπιστώθηκε νεκρός στον τόπο του ατυχήματος, ενώ ο άλλος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Αμερικανός ηθοποιός είχε εμφανιστεί σε σειρές όπως «Grey's Anatomy», «Boy Meets World», «Charlie's Angels», «Felicity» και «Numb3rs», ενώ συμμετείχε και σε ταινίες, μεταξύ των οποίων τα «Love & Basketball» και «Jurassic Park III».

Τα τελευταία χρόνια είχε στραφεί στη φωτογραφία, συνεργαζόμενος με μεγάλα περιοδικά όπως τα Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper's Bazaar και Variety. Στο φακό του πόζαραν προσωπικότητες όπως η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ.

Συνεργάτες και φίλοι τον αποχαιρέτησαν μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ηθοποιός Κρις ΜακΚέννα («General Hospital») δημοσίευσε φωτογραφίες του Γιάνγκ γράφοντας ότι «δεν θα ξαναδούμε άλλον σαν αυτόν». Ο Πάρι Σαν, επίσης από το «General Hospital», τον χαρακτήρισε «ευγενικό, γενναιόδωρο και πάντα θετικό», επισημαίνοντας ότι ξεχώριζε για την καλοσύνη του σε μια συχνά κυνική βιομηχανία.