Νέα σειρά στον κόσμο του Game of thrones ανακοίνωσε η HBO

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της HBO ένα ακόμη spinoff του Game Of Thrones είναι καθ΄οδόν.

Η HBO έκανε μια σειρά από ανακοινώσεις την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης να αλλάξει το όνομα του HBO Max σε απλά Max, και της επιβεβαίωσης ότι όντως θα γυριστεί μια σειρά Χάρι Πότερ.

Αλλά τα καλύτερα νέα είναι ότι ένα ακόμη spinoff του Game Of Thrones προχωράει. Η HBO έδωσε παραγγελία για μια σειρά με τίτλο «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight». Πρόκειται για νέα prequel σειρά που διαδραματίζεται στο Γουέστερος και στα Επτά Βασίλεια.

Το «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight» διαδραματίζεται περίπου 90 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game Of Thrones, άρα περίπου μεταξύ του «House Of The Dragon» και της αρχικής σειράς. Η σειρά θα βασίζεται στις νουβέλες του Τζόρτζ Μάρτιν «Dunk & Egg» για τον Σερ Ντάνκαν τον Ψηλό και τον φαλακρό ακόλουθό του, Έγκ.

Οι νουβέλες έχουν ήδη μεταφερθεί σε μερικά απίστευτα graphic novels.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη:

«Έναν αιώνα πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, δύο απίθανοι ήρωες περιπλανιόντουσαν στο Γουέστερος, ένας νεαρός, αφελής αλλά θαρραλέος ιππότης, ο Σερ Ντάνκαν ο Ψηλός, και ο μικροσκοπικός ακόλουθος του, ο Εγκ. Σε μια εποχή όπου η γενιά των Ταργκάριεν κατέχει ακόμα τον Σιδηρό Θρόνο και η μνήμη του τελευταίου δράκου δεν έχει ακόμα περάσει, μεγάλα πεπρωμένα, ισχυροί εχθροί και επικίνδυνα κατορθώματα περιμένουν αυτούς τους απίθανους και ασύγκριτους φίλους».

Με πληροφορίες από Variety