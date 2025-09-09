MTV VMAs 2025: Οι καλύτερες, οι χειρότερες και οι πιο περίεργες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Τα MTV VMAs 2025 άνοιξαν με τον πιο θεαματικό τρόπο, μετατρέποντας για ακόμη μια χρονιά το κόκκινο χαλί στο πιο απρόβλεπτο runway της σεζόν.

Εκεί όπου οι κανόνες της μόδας παύουν να ισχύουν, οι celebrities εμφανίζονται με looks που συζητιούνται — άλλοτε εντυπωσιακά, άλλοτε αμφιλεγόμενα, πάντοτε όμως αξέχαστα. Από το θρυλικό φόρεμα από κρέας της Lady Gaga το 2010 μέχρι τις φετινές τολμηρές επιλογές, τα VMAs συνεχίζουν να αποδεικνύουν γιατί θεωρούνται το απόλυτο fashion playground.

Το περιοδικό The Cut, κατέγραψε τις καλύτερες, τις χειρότερες και τις πιο περίεργες εμφανίσεις της βραδιάς. Ας τις δούμε:

Οι καλύτερες

Nikki Glaser



Η Nikki Glaser ακολούθησε δυναμικά το διαχρονικό trend της διαφάνειας, το οποίο κυριάρχησε στο κόκκινο χαλί των VMAs 2025.

FKA Twigs



Η FKA Twigs παρουσίασε μια εμφάνιση που αποτυπώνει την ουσία της μόδας των VMAs: εκκεντρική, παιχνιδιάρικη, αισθησιακή. Τα «ακουστικά» από μαλλιά και τα εντυπωσιακά τακούνια ολοκλήρωσαν το look.

Olandria Carthen



Η Olandria Carthen, γνωστή από το Love Island USA, ξεχώρισε με την έντονη παρουσία και το στυλ της, κερδίζοντας θετικές εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί.

Doja Cat



Η Doja Cat εμφανίστηκε με ένα σέξι clown look που έκλεψε τις εντυπώσεις, ενώ η χαρακτηριστική στιγμή της να «δαγκώνει» το κραγιόν της κατά τη διάρκεια των φωτογραφιών αποτέλεσε highlight της βραδιάς.

Sombr



Ο Sombr έδωσε έμφαση στη λεπτομέρεια, επιλέγοντας εμφάνιση με περίτεχνα κεντήματα και διακοσμητικά στοιχεία στη ζώνη, επιβεβαιώνοντας την προσεγμένη του αισθητική στο κόκκινο χαλί.

Ciara

Η εμφάνιση της Ciara ξεχώρισε ως η πιο εντυπωσιακή της βραδιάς, κερδίζοντας ουσιαστικά το κόκκινο χαλί

Summer Walker

Η εμφάνιση της Summer Walker, εμπνευσμένη από την Pamela Anderson, εντάσσεται στις πιο επιτυχημένες αναφορές της βραδιάς.

Gabby Windey

Οι sheer εμφανίσεις κυριάρχησαν στο κόκκινο χαλί, με την Gabby Windey να ξεχωρίζει για την ισορροπία και την κομψότητα της επιλογής της.

Οι χειρότερες

Frankie Grande

Ο Frankie Grande επέλεξε μια τολμηρή κίτρινη τίγρη-ριγέ εμφάνιση, η οποία όμως δεν δικαίωσε τις προσδοκίες του κόκκινου χαλιού.

Ariana Grande

Τα πουά μπορεί να αποτελούν τάση, ωστόσο σε συνδυασμό με το τσαλακωμένο peplum ruffle η εμφάνιση της Ariana Grande δεν λειτούργησε.

Paris Hilton

Το δερμάτινο flame look της Paris Hilton παραπέμπει περισσότερο σε ενδυμασία πατινάζ επί πάγου παρά σε εμφάνιση κόκκινου χαλιού.

Livvy Dunne

Η εμφάνιση της Livvy Dunne έγειρε προς το «business casual» ύφος, χωρίς την απαραίτητη εκκεντρικότητα που συνήθως χαρακτηρίζει τα VMAs.

Οι πιο παράξενες

Megan Stalter

Η Megan Stalter τράβηξε την προσοχή με μια αλλόκοτη αλλά εντυπωσιακή επιλογή. Ξεχώρισε ιδιαίτερα η τσάντα σε σχήμα κούπας Dunkin’ διακοσμημένη με στρας.

Rebecca Black

Η Rebecca Black συνεχίζει την παράδοση των ιδιαίτερων εμφανίσεων, αυτή τη φορά με ένα look που έδωσε την αίσθηση «μαλλιού» στα παπούτσια της.

Audrey Nuna

Η Audrey Nuna επέλεξε ένα σύνολο που θύμιζε sleeping bag, σε σαφή αναφορά στον χαρακτήρα Mira από το K-Pop Demon Hunters.