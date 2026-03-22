Μπάρι Κίογκαν: «Υπάρχει πολύ μίσος στο διαδίκτυο, με έχει κάνει να μην θέλω να βγαίνω έξω»

Ο Μπάρι Κίογκαν περιέγραψε πώς τον επηρεάζουν τα hate comments που λαμβάνει μέσω διαδικτύου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «The Morning Mash Up», ο 33χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στην κριτική που δέχεται, εστιάζοντας στα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει για την εμφάνισή του.

«Υπάρχει πολύ μίσος στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλές προσβολές για την εμφάνισή μου», είπε ο Κίογκαν.

Αναγνωρίζοντας ότι έχε «μια απίστευτη βάση θαυμαστών και ότι ο κόσμος είναι τόσο υπέροχος», ο πρωταγωνιστής της σειράς «Peaky Blinders: The Immortal Man» υπογράμμισε, ότι «υπάρχει και μια δυσάρεστη πλευρά».

«Είναι επίσης απογοητευτικό το γεγονός ότι ο μικρός μου γιος θα πρέπει να διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα όταν μεγαλώσει», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον 3χρονο γιο του.

Μπάρι Κίογκαν: «Με έχει κάνει να αποτραβηχτώ, να κλειστώ στον εαυτό μου»

Όπως δήλωσε, έχει «αποσυρθεί» σε μεγάλο βαθμό από το διαδίκτυο, «αλλά εξακολουθώ να είμαι ένας περίεργος άνθρωπος που θέλει να συνεχίσει».

«Αν παρευρεθώ σε μια εκδήλωση ή αν πάω κάπου, θέλω να δω πώς έγινε δεκτό - και δεν είναι ευχάριστο. Με έχει κάνει να αποτραβηχτώ, να κλειστώ στον εαυτό μου και να μην θέλω να πηγαίνω σε εκδηλώσεις ή να βγαίνω έξω».

«Και το λέω αυτό, όντας απόλυτα ειλικρινής και τίμιος απέναντί σας. Αρχίζει να γίνεται πρόβλημα», μοιράστηκε ο ηθοποιός, προσθέτοντας: «Στην πραγματικότητα, δεν πηγαίνω σε μέρη εξαιτίας αυτών των πραγμάτων».

Τέλος, ο Μπάρι Κίογκαν εξήγησε ότι η κριτική που δέχεται τον επηρεάζει και ως ηθοποιό.

«Όταν αυτό αρχίζει να επηρεάζει τη δουλειά σου, γίνεται πρόβλημα, γιατί τότε δεν θέλεις καν να εμφανίζεσαι πια στην οθόνη», ανέφερε στη συνέντευξή του.



Με πληροφορίες από People