«Τελευταία φορά ειδωθήκαμε όταν μου έσωσες τη ζωή» - Ο Σταύρος Φλώρος συνάντησε τον Μάνο Μαλλιαρό

Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα, σχεδόν δύο μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του στο Survivor.

Από τους πρώτους ανθρώπους που συνάντησε ήταν ο Μάνος Μαλλιαρός. Τον Μάιο, ο 22χρονος τραυματίστηκε στον Άγιο Δομίνικο, όταν τον χτύπησε διερχόμενο ταχύπλοο ενώ έκανε ψαροντούφεκο. Αρχικά η μετάδοση του Survivor ανεστάλη και στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι το ριάλιτι διακόπτεται. Μαζί του ήταν ο συμπαίκτης του Μάνος Μαλλιαρός, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωσή του.

Οι αναρτήσεις του Σταύρου Φλώρου και του Μάνου Μαλλιαρού

Ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συνάντησή τους στη Μεσορόπη Καβάλας και έγραψε:

«Τελευταία φορά ειδωθήκαμε στο ασθενοφόρο την ημέρα που μου έσωσες την ζωή. Λίγο καιρό μετά στον τόπο μου πάλι με κουβαλάς στην πλάτη σου και με βοηθάς να σταθώ σωματικά και ψυχικά. Σε ευχαριστώ για όλα αδερφέ μου».

Με τη σειρά του, ο Μάνος Μαλιαρός, έγραψε σε δικό του post: «Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου. Δύο μήνες πριν, η ζωή μάς δοκίμασε με τον πιο σκληρό τρόπο. Σήμερα, όμως, το μόνο που βλέπω είναι έναν άνθρωπο που στάθηκε όρθιος απέναντι σε όλα Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο χαίρομαι που σε έχω ξανά εδώ. Δόξα τω Θεώ που επέστρεψες. Καλώς ήρθες, αδερφέ μου. Σιδερένιος».