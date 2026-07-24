Το The Morning Show τελειώνει με την πέμπτη σεζόν

Το The Morning Show ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία. Η σειρά με την Τζένιφερ Άνιστον και τη Ρις Γουίδερσπουν θα ολοκληρωθεί με την πέμπτη σεζόν της, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027.

Η ανακοίνωση δεν παρουσιάζει το τέλος ως ξαφνικό κόψιμο, αλλά ως προγραμματισμένο κλείσιμο. Η Άνιστον, που πρωταγωνιστεί και συμμετέχει στην παραγωγή, ανέφερε ότι η ομάδα μπήκε στην τελευταία σεζόν γνωρίζοντας πως θα είναι η τελευταία, ώστε να δώσει στους χαρακτήρες την κατάληξη που τους αξίζει.

φωτογραφία: Apple Tv

Από την αρχή, το The Morning Show είχε κάτι περισσότερο από τη λάμψη δύο μεγάλων σταρ. Ξεκίνησε σαν σειρά για τα παρασκήνια μιας πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής, σε ένα περιβάλλον εξουσίας που έβραζε μετά το #MeToo. Στην πορεία, όμως, άνοιξε το κάδρο του. Έγινε σειρά για τη δημοσιογραφία, τις εταιρικές ισορροπίες, την πολιτική πίεση, την τηλεοπτική εικόνα, την αλήθεια και την κατασκευή της.

Η Γουίδερσπουν το περιέγραψε ως κάτι περισσότερο από μια σειρά για μια αίθουσα σύνταξης: ως μια ιστορία για το γιατί έχει σημασία η δημοσιογραφία, η ελευθερία του Τύπου και οι άνθρωποι που προστατεύουν την «τέταρτη εξουσία». Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον σημείο του αποχαιρετισμού της σειράς. Το The Morning Show τελειώνει σε μια στιγμή όπου τα θέματά του μοιάζουν λιγότερο με δραματική υπερβολή και περισσότερο με καθημερινή πραγματικότητα.

Η τέταρτη σεζόν, που έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2025, τοποθετήθηκε την άνοιξη του 2024, σχεδόν δύο χρόνια μετά τα γεγονότα της τρίτης. Μετά τη συγχώνευση UBA-NBN, η σειρά έβαλε τους χαρακτήρες της μέσα σε μια πολωμένη Αμερική με deepfakes, θεωρίες συνωμοσίας, εταιρικές συγκαλύψεις και ένα όλο και πιο δύσκολο ερώτημα: ποιον μπορείς να εμπιστευτείς όταν δεν ξέρεις πια τι είναι πραγματικό;

Στην τελευταία σεζόν επιστρέφουν, μαζί με την Άνιστον και τη Γουίδερσπουν, ο Μπίλι Κρούνταπ, ο Μαρκ Ντουπλάς, ο Νέστορ Καρμπονέλ, η Κάρεν Πίτμαν, η Νικόλ Μπεχάρι και ο Τζον Χαμ. Στο καστ προστίθενται ο Τζεφ Ντάνιελς, η Ρενέ Ραπ, ο Τζέσι Γουίλιαμς, ο Σον Χέιζ και η Λίζι Κάπλαν.

φωτογραφία: Apple Tv

Η σειρά έκανε πρεμιέρα το 2019 και υπήρξε από την πρώτη στιγμή μία από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές παραγωγές της εποχής του streaming. Από τότε, έμεινε σταθερή παρουσία στα βραβεία, με 28 υποψηφιότητες για Emmy και τέσσερις νίκες, ανάμεσά τους δύο βραβεία για τον Μπίλι Κρούνταπ στον β΄ ανδρικό ρόλο σε δραματική σειρά. Η Άνιστον και η Γουίδερσπουν έχουν επίσης υπάρξει υποψήφιες για τις ερμηνείες τους.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το τέλος ανακοινώνεται όχι σαν ξαφνικό κόψιμο, αλλά σαν τελευταίο κεφάλαιο που γράφεται με επίγνωση. Για μια σειρά που πέρασε από το #MeToo στην πανδημία, από τις εταιρικές συγχωνεύσεις στην κρίση της αλήθειας, το ερώτημα της τελευταίας σεζόν μοιάζει σχεδόν αυτονόητο: τι απομένει από ένα newsroom όταν όλα γύρω του έχουν γίνει performance;

Με στοιχεία από Variety