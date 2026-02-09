Minions 3: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας

Κατά τη διάρκεια του Super Bowl, η Universal Pictures κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το «Minions 3», με τίτλο «Minions & Monsters».

Η επερχόμενη ταινία αποτελεί τη συνέχεια του «Minions: The Rise of Gru» (2022).

Οι αγαπημένοι, κίτρινοι χαρακτήρες της μεγάλης οθόνης επιστρέφουν τον Ιούλιο, «με τις σούπερ κακές τους φάρσες σε πλήρη εξέλιξη», σχολιάζει το Variety. «Μόνο που αυτή τη φορά, η περιπέτειά τους διαδραματίζεται στον κόσμο του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1920 και αυτά τα χαριτωμένα πλάσματα δίνουν τη δική τους πινελιά στο είδος των ταινιών με τέρατα και δείχνουν ένα μέχρι τώρα άγνωστο ταλέντο στη συγγραφή σεναρίων», προσθέτει.

Αυτή τη φορά, τα Minions προσπαθούν να βρουν τρομακτικά πλάσματα που θα εμφανιστούν ως κακοί στην ταινία τους και συνεργάζονται με ένα «χαριτωμένο πράσινο πλάσμα», το οποίο εμφανίζεται στο τρέιλερ, όπως και ένα γιγάντιο ροζ κουνέλι.

Με πληροφορίες από Variety