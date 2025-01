«Μην πεθάνεις»: Το ντοκιμαντέρ στο Netflix για τον εκατομμυριούχο που θέλει να ζήσει για πάντα

«Μην πεθάνεις» είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ στο Netflix για τον εκατομμυριούχο Μπράιαν Τζόνσον που θέλει να ζήσει για πάντα.

Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, όπως αναφέρει η περιγραφή, ο πλούσιος επιχειρηματίας Μπράιαν Τζόνσον θέτει το σώμα και την περιουσία του σε κίνδυνο για να παρατείνει τη ζωή του πέρα από όλα τα γνωστά όρια. Ο επιχειρηματίας Μπράιαν Τζόνσον είπε στο Variety ότι «προσπαθεί να ενθαρρύνει μια αλλαγή κουλτούρας» για να δώσει προτεραιότητα στον ύπνο και την ευεξία.

Όταν ο σκηνοθέτης Κρις Σμιθ είδε το θέμα σχετικά με την προσπάθεια του 47χρονου επιχειρηματία από το Λος Άντζελες να ξοδεύει 2 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για να γίνει ξανά 18 ετών, ήξερε ότι είχε βρει το θέμα του επόμενου ντοκιμαντέρ του. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. «Έγραψα στην ομάδα του Μπράιαν και είπαν ότι ήμουν η 65η εταιρεία παραγωγής/άτομο που επικοινώνησε μαζί τους για να κάνω κάτι τέτοιο», περιέγραψε ο Σμιθ. Ευτυχώς για τον Σμιθ, ο Άσλεϊ Βανς, δημοσιογράφος που έγραψε το άρθρο του Bloomberg για τον Τζόνσον που έκανε παγκόσμια αίσθηση, θαύμαζε τον σκηνοθέτη, προτρέποντας τον Τζόνσον να συνεργαστεί μαζί του.

Για 12 μήνες, ο Σμιθ ακολουθούσε τον επιχειρηματία σε ό,τι κάνει για να αποφύγει τον θάνατο. Το αποτέλεσμα είναι το ντοκιμαντέρ του Netflix «Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever», σχετικά με τις αμφιλεγόμενες πρακτικές ευεξίας που χρησιμοποιεί ο Τζόνσον όχι μόνο για να αψηφά τη γήρανση, αλλά και να ρυθμίσει το ρολόι του σώματός του. Η ζωή του είναι ένα εξαιρετικά ρυθμισμένο σύστημα φροντίδας του σώματός του. Παίρνει 130 χάπια καθημερινά, τρώει στις 11 π.μ., κοιμάται στις 8:30 μ.μ., προπονείται 90 λεπτά, κάνει εβδομαδιαίες μαγνητικές τομογραφίες και εβδομαδιαίες θεραπείες φροντίδας δέρματος, ανταλλάσσει πλάσμα και ακολουθεί τη γονιδιακή θεραπεία με Follistatin, η οποία δεν είναι εγκεκριμένη από τον FDA. Επίσης, αντί να γιορτάζει τα γενέθλιά του κάθε 12 μήνες, ο Τζόνσον σβήνει κεριά κάθε 19 μήνες.

Τι περιέχει το ντοκιμαντέρ για τον Μπράιαν Τζόνσον

Γιατροί, ερευνητές και επιστήμονες που δεν σχετίζονται με τον Τζόνσον ή την εταιρεία Blueprint, η οποία διαφημίζει τις θεραπείες του πολυεκατομμυριούχου στο διαδίκτυο, δίνουν συνεντεύξεις καθ' όλη τη διάρκεια του 88λεπτου ντοκιμαντέρ. «Δεν είναι επιστήμη, αποζητά απλώς την προσοχή», λέει ο Δρ. Vadim Gladyshev, καθηγητής του Χάρβαρντ. Ωστόσο, ο Τζόνσον και η ομάδα του βλέπουν τα βήματά του για την αναστροφή της γήρανσης ως έναν τρόπο για να βοηθήσουν στην πρόοδο της επιστήμης κατά της γήρανσης. «Είναι το καλύτερο πειραματόζωο που μπορεί να ζητήσει κάποιος», λέει ο Δρ Oliver Zolman, σύμβουλος μακροζωίας του Τζόνσον.

«Κάνουμε καλή δουλειά δείχνοντας ότι κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό που κάνει ο Μπράιαν έχει μεγάλη αξία και κάποιοι δεν έχουν. Μία από τις ελπίδες μου είναι ότι ο κόσμος αφαιρεί από το ντοκιμαντέρ ότι πολλά οφέλη για την υγεία μπορούν να επιτευχθούν μέσω του ύπνου, της διατροφής και της άσκησης. Αυτό είναι κάτι που μπορεί κανείς να το πετύχει» ανέφερε ο Σμιθ.

Ο Τζόνσον, μιλώντας στο Variety, στην ερώτηση «έχεις μια ρυθμισμένη ζωή που δεν είναι ακριβώς αξιοζήλευτη. Ζεις ακόμα με αυτόν τον τρόπο; Διασκεδάζεις ποτέ;» απάντησε: «Εξακολουθώ να ζω το ίδιο όπως φαίνεται στο ντοκιμαντέρ. Θα έλεγα ότι η διαφορά είναι ότι πρόσφατα ήμουν σε ένα πάρτι με την DJ Grimes. Το σετ της ήταν τα μεσάνυχτα. Έτσι, πήγα για ύπνο στις 8 μ.μ., και κοιμήθηκα περίπου μέχρι τις 10 ή 22:30. Κοιμήθηκα δύο ώρες βαθιά. Ξύπνησα και πήγα στο πάρτι. Χόρεψα για μερικές ώρες, γύρισα σπίτι και πήγα για ύπνο. Έτσι, εξακολουθώ να έχω βαθμολογία ύπνου 100%. Αλλά το έκανα με διφασικό τρόπο. Έτσι, προσπαθώ να δοκιμάσω νέα πράγματα που μου επιτρέπουν να συμμετέχω σε ορισμένες εκδηλώσεις. Τώρα, θα ήταν καλύτερα η εκδήλωση να ήταν περίπου στις 6 μ.μ. έως τις 10 μ.μ., αλλά δεν πειράζει, κάνω το καλύτερο με αυτό που έχω».

Στις επικρίσεις ότι δεν χρησιμοποιεί τα δικά του χρήματα για να πετύχει τον σκοπό του και να χρηματοδοτήσει μια επιστημονικά υποστηριζόμενη δοκιμή και ότι συμμετέχει στο πρωτόκολλο υγείας της Blueprint που κοστίζει 300 δολάρια τον μήνα, είπε: «Αν έχω ένα δολάριο για να κάνω ένα κάτι, ως επιχειρηματίας, έχω εκπαιδευτεί να σκέφτομαι ποια είναι η μέγιστη συνεισφορά στην κοινωνία που θα μπορούσε να έχει το δολάριο αυτό. Μια κλινική δοκιμή είναι ένας τρόπος να ξοδέψετε ένα δολάριο. Δεν νομίζω ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να ξοδέψετε ένα δολάριο. Εάν προσπαθείτε να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα υγείας για ολόκληρο τον κόσμο, τότε νομίζω ότι η δημιουργία μιας παγκόσμιας επανάστασης ή μιας στροφής γύρω από την υγεία είναι πολύ πιο αποτελεσματική από μια κλινική δοκιμή. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κάνουμε αυτό που ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε».

Όσο για το ντοκιμαντέρ, δήλωσε: «Δεν ήξερα τι να περιμένω όταν ξεκίνησε, αλλά νομίζω ότι ο Κρις αναγνώρισε σωστά ότι η μεγαλύτερη ιστορία στη ζωή μου ήταν η σχέση μου με τον γιο και τον πατέρα μου. Εκείνη την εποχή, δεν μιλούσα για την οικογένειά μου δημόσια, επειδή συνήθως κρατάω αυτά τα πράγματα ιδιωτικά. Κυρίως μιλούσα για την υγεία, αλλά νομίζω ότι ο Κρις κατάλαβε τι είχα πραγματικά στο μυαλό μου και τι με νοιάζει. Οπότε, από αυτή την άποψη, υποθέτω ότι νιώθω ότι με βλέπω».

Με πληροφορίες από Variety και New York Times