Το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» γίνεται σειρά στο Netflix

Το Netflix αναλαμβάνει την τηλεοπτική επιστροφή της σειράς «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» (Little House on the Prairie), από τα βιβλία της Laura Ingalls Wilder.

Η Rebecca Sonnenshin των πρότζεκτ «The Boys», «Vampire Diaries» και «Archive 81», θα είναι, μεταξύ άλλων, η εκτελεστική παραγωγός της νέας σειράς.

Εκτός από τη Sonnenshine, στην παραγωγή θα συμμετέχουν και άλλα γνωστά ονόματα, όπως οι Joy Gorman Wettels, Trip Friendly, Dana Fox και Susanna Fogel. Την παραγωγή αναλαμβάνουν τα CBS Studios και Anonymous Content Studios.

Με περισσότερα από 200 επεισόδια και τρεις τηλεταινίες, το αρχικό τηλεοπτικό «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του NBC από το 1974 έως το 1983. Τα βιβλία της Wilder, τα οποία βασίζονται στην παιδική της ηλικία στη Μέση Δύση των ΗΠΑ τον 19ο αιώνα, έχουν πουλήσει περισσότερα από 73 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Στο Netflix, η νέα σειρά θα αποτελεί έναν συνδυασμό οικογενειακού δράματος, επικής ιστορίας επιβίωσης και χρονικού της αμερικανικής Δύσης.

Η Sonnenshine δήλωσε ότι τα βιβλία αυτά την ενέπνευσαν να γίνει συγγραφέας και σκηνοθέτρια, ενώ ο Trip Friendly, γιος του εκτελεστικού παραγωγού της αρχικής σειράς, τόνισε ότι ήταν όνειρό του να φέρει ξανά αυτή την κλασική ιστορία στο κοινό του 21ου αιώνα.



Με πληροφορίες από Variety