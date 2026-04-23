Το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» επιστρέφει: Το teaser trailer από το Netflix - Πότε η πρεμιέρα

Το Netflix δημοσίευσε, πριν από μερικές ημέρες, το πρώτο trailer για την επερχόμενη σειρά «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι».

Βασισμένη στη σειρά βιβλίων της Laura Ingalls Wilder, η οποία βασίστηκε στα παιδικά της χρόνια και εκδόθηκε το 1932 και το 1943, με ένα τελευταίο βιβλίο να εκδίδεται το 1971 μετά τον θάνατό της, η σειρά ακολουθεί την οικογένεια Ingalls καθώς ξεκινούν μια νέα ζωή στην αγροτική Μινεσότα.

Η νέα σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 9 Ιουλίου 2026.

Το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» στο Netflix: Η υπόθεση

Το τρέιλερ αφηγείται η Laura (Alice Halsey), η οποία λέει: «Μια φορά κι έναν καιρό, η μαμά και ο μπαμπάς και η Μαίρη και η Laura έφυγαν από το Μεγάλο Δάσος του Ουισκόνσιν και μετακόμισαν στο λιβάδι, όπου μια νέα ζωή τους περίμενε. Κάθε μέρα και κάθε νύχτα ήταν μια περιπέτεια. Και παρόλο που ήταν μόνοι και πολύ μικροί με φόντο τον ουρανό και τα αστέρια, ήταν ευτυχισμένοι. Επειδή ήταν μια οικογένεια και ήταν μαζί».

Η επίσημη περιγραφή για το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» αναφέρει: «Εν μέρει ελπιδοφόρο οικογενειακό δράμα, εν μέρει επική ιστορία επιβίωσης και εν μέρει ιστορία προέλευσης της αμερικανικής Δύσης, αυτή η φρέσκια διασκευή των εμβληματικών ημι-αυτοβιογραφικών βιβλίων Little House της Laura Ingalls Wilder προσφέρει μια καλειδοσκοπική άποψη των αγώνων και των θριάμβων όσων διαμόρφωσαν τα σύνορα».

Οι σκηνοθέτες είναι οι Sarah Adina Smith, Julie Anne Robinson, Kat Candler, Erica Tremblay και Sydney Freeland.

Η σειρά παράγεται από τα CBS Studios και Anonymous Content.

Μικρό σπίτι στο λιβάδι: Η σειρά που ξεκίνησε το 1974 και επιστρέφει

Το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» είναι αμερικανική δραματική τηλεοπτική σειρά με στοιχεία της Άγριας Δύσης, με κεντρικό θέμα μια οικογένεια που ζούσε σε φάρμα στο Walnut Grove.

Η τότε σειρά ξεκίνησε να προβάλλεται στις 11 Σεπτεμβρίου του 1974 και ολοκληρώθηκε στις 21 Μαρτίου του 1983, σε 9 κύκλους. Το κάθε επεισόδιο έχει διάρκεια 48-49 λεπτά. Η σειρά είναι προσαρμοσμένη από τα βιβλία της Laura Ingalls Wilder, που γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία και έγιναν best-seller.

Παρόλο που η σειρά βασιζόταν στις πραγματικές ιστορίες των βιβλίων, πολλοί χαρακτήρες και καταστάσεις διέφεραν από τα αυθεντικά βιβλία. Οι κεντρικοί χαρακτήρες είναι ο Charles Ingalls (αγρότης και εργάτης σε μύλους), η γυναίκα του, Caroline, και οι 4 τους κόρες, Mary, Laura, Carrie, Grace.

Σε επόμενους κύκλους επεισοδίων υιοθέτησαν τρία ακόμη παιδιά: τον Albert που τον βρήκαν στη Γοινόκα, την Cassandra, και τον James που τους υιοθέτησαν ύστερα από τον θάνατο των γονιών τους.

Με πληροφορίες από Variety