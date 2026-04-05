Μέριλ Στριπ: Δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της στο «Ο Διάβολος Φοράει Prada»

Σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα του «Ο Διάβολος Φοράει Prada», η Μέριλ Στριπ βάζει τέλος σε μία από τις πιο διαδεδομένες φήμες γύρω από τον εμβληματικό της ρόλο.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η ψυχρή και αυστηρή Μιράντα Πρίστλεϊ (Miranda Priestly) δεν βασίστηκε στην Άννα Γουίντουρ, όπως πολλοί πίστευαν, αλλά σε δύο εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες του Χόλιγουντ.

Μιλώντας στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, η Μέριλ Στριπ εξήγησε ότι άντλησε έμπνευση από τον σκηνοθέτη Μάικ Νίκολς και τον ηθοποιό και δημιουργό, Κλιντ Ίστγουντ.

Μέριλ Στριπ: Τι είπε για τον ρόλο της στο «Ο Διάβολος Φοράει Prada»

«Ουσιαστικά μιμούμουν τον Μάικ Νίκολς όλο αυτό το διάστημα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αν ο Μάικ Νίκολς και ο Κλιντ Ίστγουντ έκαναν παιδί, αυτό θα ήταν η Μιράντα Πρίστλεϊ».

Όπως εξήγησε, από τον Νίκολς δανείστηκε το ιδιαίτερο χιούμορ και τον τρόπο που ασκούσε εξουσία στο πλατό: «Ήταν αυστηρός, αλλά με μια λεπτή ειρωνεία. Κάποιοι το έβλεπαν ως σκληρό, αλλά ήταν αστείο».

Από την άλλη, ο Ίστγουντ αποτέλεσε πρότυπο για μια πιο «σιωπηλή» επιβολή, αναφέροντας: «Δεν υψώνει ποτέ τη φωνή του. Μιλά χαμηλά και όλοι σκύβουν για να τον ακούσουν».

Η εμφάνισή της στο talk show δεν πέρασε απαρατήρητη. Η Στριπ επίλεξε να φορέσει μια μπλούζα σε «ουρανόχρωμο μπλε», κάνοντας ξεκάθαρη αναφορά στην εμβληματική σκηνή της ταινίας με την Αν Χάθαγουεϊ. Το κομμάτι ήταν ειδικά σχεδιασμένο για την περίσταση, ως φόρος τιμής σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του φιλμ.

Μέριλ Στριπ: Οι προσδοκίες της από το σίκουελ

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο που το ενδιαφέρον για το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» κορυφώνεται, καθώς η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 1 Μαΐου.

Και όπως άφησε να εννοηθεί η Στριπ: αυτή τη φορά, τα στούντιο… δεν τσιγκουνεύτηκαν τα χρήματα.

Με πληροφορίες από People