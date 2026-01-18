Μεγάλη Χίμαιρα: «Είμαι ηθοποιός, όχι πολιτικός» απαντά η Φωτεινή Πελούζο για τις ερωτικές σκηνές

Η πρεμιέρα της Μεγάλης Χίμαιρας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο κοινό και στα social media, όχι μόνο λόγω της υψηλής τηλεθέασης, αλλά και για τις ερωτικές σκηνές που εμφανίζονται από τα πρώτα επεισόδια.

Παρότι πολλοί θεατές της Μεγάλης Χίμαιρας εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τους πρωταγωνιστές και την προσέγγιση των ρόλων τους, άλλοι εξέφρασαν επιφυλάξεις για τις ερωτικές σκηνές, θεωρώντας ότι κάποιες ξεπερνούν τα όρια που περιμένει κανείς από μια δημόσια τηλεοπτική παραγωγή.

Η Φωτεινή Πελούζο, η πρωταγωνίστρια της νέας σειράς της ΕΡΤ, μιλώντας στο περιοδικό Gala αναφέρθηκε σε αυτή τη μερίδα των θεατών, δίνοντας τη δική της απάντηση στα σχόλια αυτά.

«Είμαι ηθοποιός, όχι πολιτικός ούτε φιλόσοφος. Δεν παίζω για να διδάξω ή να πείσω κάποιον για κάτι. Ελπίζω απλώς ότι ο κινηματογράφος και οι ταινίες γενικότερα μπορούν να μας βοηθήσουν να έχουμε διαφορετικές απόψεις και να στοχαστούμε πάνω στον εαυτό μας, τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις μας, τα όρια της κοινωνίας μας», ανέφερε αρχικά. «Και το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις σημαίνει ότι οι άνθρωποι σκέφτονται και συζητούν, ότι άνοιξε ένας διάλογος», συνέχισε.

Παράλληλα, σε σχετική ερώτηση για τον Καραγάτση και για το τι την γοήτευσε περισσότερο στην ιστορία που αφηγείται, σημείωσε πως «είχα διαβάσει το βιβλίο και είναι εκπληκτικό το πώς όταν μεγαλώνουμε και ξαναδιαβάζουμε κάποια έργα τα αντιλαμβανόμαστε με εντελώς διαφορετικό τρόπο πλέον».

«Αγάπησα ιδιαίτερα τη διείσδυση στην ψυχολογία της Μαρίνας: τον τρόπο που αποτυπώνονται ο νους της, οι αμφιβολίες, οι επιθυμίες και οι σκέψεις της, που τελικά χαράζουν τη δική της πορεία στη ζωή και διαμορφώνουν τον άνθρωπο που γίνεται», κατέληξε.