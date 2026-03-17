Μεγάλη Χίμαιρα: «Δεν θεωρώ πως έχουν θέμα πουριτανισμού» - Ο Δημήτρης Κίτσος απαντά για τις ερωτικές σκηνές

Για τη σειρά «Μεγάλη Χίμαιρα», αλλά και τα σχόλια που ακούστηκαν σχετικά με τις ερωτικές σκηνές σε αυτή, μίλησε ένας εκ των πρωταγωνιστών, ο Δημήτρης Κίτσος.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή «BedtimestorieswithPenny» και ερωτήθηκε μεταξύ άλλων για τη σειρά «Μεγάλη Χίμαιρα», που σημειώνει μεγάλη επιτυχία.

Ο Δημήτρης Κίτσος, ανέφερε πως η παραγωγή θα μπορούσε να είχε καλύτερη προετοιμασία και ότι ορισμένα πράγματα έγιναν βιαστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι καθυστερήσεις στην έλευση κρατικών κονδυλίων ανάγκασαν την παραγωγή να προχωρήσει γρήγορα με κάποιες σκηνές, κάτι που επηρέασε την ποιότητα της σειράς.

Μάλιστα, αναφερόμενος στις ερωτικές σκηνές, ξεκαθάρισε ότι οι αντιδράσεις του κοινού δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πουριτανισμός. Υπάρχουν θεατές, συμπεριλαμβανομένων φίλων και ανθρώπων που εκτιμά, που απλώς δεν εκτίμησαν αυτή την πλευρά της σειράς.

«Εγώ δε θεωρώ ότι όλοι οι θεατές που δεν τους άρεσε η πληθώρα των ερωτικών σκηνών, ή το πώς ήταν τραβηγμένες, έχουν θέμα πουριτανισμού. Γιατί άκουσα και φίλους μου κι άλλους ανθρώπους που εκτιμώ την άποψή τους που επίσης μπορεί να μην τους άρεσε αυτή η πλευρά» ανέφερε ο γνωστός ηθοποιός.

«Κατά τη γνώμη μου, πάλι θα πάμε στο χρόνο και στο χρήμα, έγιναν κάποια πράγματα αναγκαστικά, γιατί καθυστερούσαν να έρθουν τα χρήματα από το κράτος για να μπορέσουν να ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες», συνέχισε.

«Κάποια πράγματα έγιναν πιο βιαστικά απ’ ό,τι θεωρώ πως θα έπρεπε να γίνουν σε μια σειρά τέτοιων συνθηκών. Εδώ πέρα, θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη προετοιμασία σίγουρα. Εμένα μου έλειπε μια πιο πυκνή πλοκή και μία εμβάθυνση στις σχέσεις και στην ιστορία», κατέληξε.

