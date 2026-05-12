Μάθιου ΜακΚόναχι: Στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για το «The Rivals of Amziah King»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι (Matthew McConaughey) επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες για πρώτη φορά μετά το 2019 με τη νέα ταινία «The Rivals of Amziah King».

Η εταιρεία Black Bear έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας, στην οποία ο Μάθιου ΜακΚόναχι υποδύεται έναν παραγωγό μελιού και μουσικό bluegrass, που βρίσκεται αντιμέτωπος με απειλές τόσο για την επιχείρησή του όσο και για την οικογένειά του.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία διαδραματίζεται «στα βαθιά δάση της αγροτικής Οκλαχόμα» και ακολουθεί τον χαρισματικό και μουσικά ταλαντούχο, Άμζια Κινγκ, ο οποίος ηγείται μιας μπάντας «παράξενων» μουσικών bluegrass ενώ παράλληλα διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη επιχείρηση παραγωγής μελιού της περιοχής.

Μάθιου ΜακΚόναχι: Η πλοκή της νέας ταινίας

Η ιστορία περιπλέκεται όταν η αποξενωμένη θετή του κόρη, την οποία υποδύεται η Angelina LookingGlass, επιστρέφει απρόσμενα στη ζωή του. Ο Άμζια βλέπει την ευκαιρία να αποκαταστήσει τη σχέση τους και να χτίσει μια οικογενειακή επιχείρηση, όμως ο ανταγωνισμός στον κόσμο του μελιού αποδεικνύεται αμείλικτος.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Κερτ Ράσελ, Κόουλ Σπράους, Τζέικ Χόροβιτζ, Τόνι Ρεβολόρι, Σκοτ Σέπερντ και Ρομπ Μόργκαν.

Ο Κερτ Ράσελ εμφανίζεται στο τρέιλερ είτε ως ανταγωνιστής επιχειρηματίας είτε ως εκπρόσωπος του νόμου που σχεδιάζει την καταστροφή του Άμζια, ενώ η θετή του κόρη προσπαθεί να βρει τρόπο να σώσει την επιχείρηση.

Το φιλμ υπογράφει σε σενάριο και σκηνοθεσία ο Άντριου Πάτερσον.

αρότι η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 14 Αυγούστου, έκανε ήδη παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ South by Southwest Film & TV Festival τον Μάρτιο του 2025, όπου απέσπασε θετικές κριτικές.

Ο ΜακΚόναχι είχε εμφανιστεί πιο πρόσφατα στην ταινία The Lost Bus του Apple TV+, όπου συμμετείχε και ο γιος του, Levi.

Ωστόσο, το «The Rivals of Amziah King» θα είναι η πρώτη κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον ΜακΚόναχι που θα προβληθεί στις αίθουσες μετά το The Gentlemen του Guy Ritchie.

