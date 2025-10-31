Μαρίνα Σάττι: «Υπήρξε μία περίοδος πολυετούς δουλειάς και χρειάζεται λίγο απόσταση»

Στην απόφασή της να κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική, μετά την περιοδεία της στις ΗΠΑ, αναφέρθηκε η Μαρίνα Σάττι σε πρόσφατες τηλεοπτικές της δηλώσεις.

Η Μαρίνα Σάττι λίγο πριν την τελευταία της εμφάνιση στις ΗΠΑ, με την οποία ολοκληρώνει τις συναυλίες της στο εξωτερικό, μίλησε στην κάμερα εκπομπής του ΑΝΤ1 ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέφερε αρχικά πως «έχουμε συναυλία τον Δεκέμβριο στην Αμερική, που είναι από το pop tour που κάναμε το καλοκαίρι. Ήταν υποψήφιο το Lola που ήταν στα VMΑS στην Αγγλία».

Στη συνέχεια ωστόσο των δηλώσεών της, αναφέρθηκε στην απόφαση να κάνει ένα διάλειμμα και να πάρει λίγο χρόνο μετά από όλα όσα έχουν συμβεί στη ζωή της τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή από τη συμμετοχή της στη Eurovision και μετά.

«Υπήρξε μία περίοδος πολυετούς δουλειάς και χρειάζεται λίγο απόσταση και σκέψη. Τη χρειαζόμουν λίγο αυτή την ξεκούραση, σε όλα τα κομμάτια. Δεν συνέβη κάτι, αλλά κάθε φορά που κάνεις κάτι, παίρνεις μια απόφαση να το κοιτάξεις από μακριά, να δεις ποιος είσαι. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Είναι το φυσιολογικό που κάνουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.