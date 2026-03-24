Μαρίνα Σάττι για την υγεία της: «Ορισμένα πράγματα είναι να τα παίρνουμε στα σοβαρά»

Δηλώσεις από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έκανε η Μαρίνα Σάττι.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό», η Μαρίνα Σάττι- μεταξύ άλλων- αναφέρθηκε στα σχέδιά της, ενώ έκανε και το δικό της σχόλιο για τον τον Akyla και το «Ferto», για τη Eurovision 2026.

Μαρίνα Σάττι: Το μήνυμα της για τον Akyla και το «Ferto»

«Είχαμε πάει βόλτα για δουλειά. Ετοιμάζουμε καινούργια πράγματα χορού και τραγουδιού. Είμαστε στο στούντιο», ανέφερε αρχικά η Μαρίνα Σάττι.

«Είμαι μια χαρά στην υγεία μου. Ορισμένα πράγματα είναι να τα παίρνουμε στα σοβαρά», απάντησε η τραγουδίστρια σε σχετική ερώτηση για την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της.

«Το τραγούδι είναι πολύ ωραίο, ελπίζω να πάμε καλά» σχολίασε, αναφερόμενη στον Akyla και το «Ferto».