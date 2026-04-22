Μαρίνα Σάττι: «Δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης για να συμβάλεις στην ξενοφοβία, αλλά άνθρωπος»

Στην avant premiere της ταινίας I Was a Stranger, όπου πρωταγωνιστεί και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, βρέθηκε η Μαρίνα Σάττι, η οποία κλήθηκε να σχολιάσει τον ρόλο της τέχνης σε ζητήματα όπως η ξενοφοβία.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η τραγουδίστρια τόνισε ότι η αλλαγή δεν προϋποθέτει απαραίτητα καλλιτεχνική ιδιότητα, αλλά ξεκινά από την καθημερινή στάση του καθενός.

«Το ελπίζω, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει και με το πώς υπάρχουμε και πώς σκεφτόμαστε στην καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε καλλιτέχνες για να βάλουμε το λιθαράκι μας. Ο καθένας μπορεί να το κάνει με τον τρόπο του», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Σάττι.

Η ίδια επέλεξε να σταθεί στο μήνυμα της ταινίας και της δράσης της Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, αποφεύγοντας να σχολιάσει άλλα θέματα της επικαιρότητας.

Η ταινία I Was a Stranger, εμπνευσμένη από το μικρού μήκους Refugee (2020) του Μπραντ Άντερσεν, έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση, με περισσότερα από 50 βραβεία σε φεστιβάλ. Ανάμεσά τους και το βραβείο της Amnesty International στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

Η παραγωγή έχει ξεχωρίσει για την αυθεντικότητα και την ένταση της αφήγησής της, προσεγγίζοντας το προσφυγικό ζήτημα μέσα από μια δραματική και ρεαλιστική οπτική.

