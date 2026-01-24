Μαρία Κίτσου: Ο λόγος που αγόρασε τηλεόραση όταν έπαιζε στις Άγριες Μέλισσες

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου, η ηθοποιός Μαρία Κίτσου.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για το γεγονός πως είχε επιλέξει να μην έχει τηλεόραση στο σπίτι της μέχρι τις «Άγριες Μέλισσες» αλλά και τις οικονομικές της απολαβές.

Μαρία Κίτσου: «Δεν είχα τηλεόραση στο σπίτι μου μέχρι τις Άγριες Μέλισσες»

«Πότε να δεις το σίριαλ που κάνεις στην τηλεόραση; Είσαι σε ένα 12ωρο γύρισμα, μετά μπορεί να έχεις παράσταση ή πολλή διάβασμα. Ε, πότε να δεις τηλεόραση; Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είχα τηλεόραση στο σπίτι μου μέχρι τις Άγριες Μέλισσες. Αγόρασα τηλεόραση για να βλέπω τα επεισόδια και να δουλεύω πάνω σ’ αυτό» αποκάλυψε η Μαρία Κίτσου.

«Πριν τις Μέλισσες, ήσουν άφραγκη;» ρώτησε τότε, ο οικοδεσπότης της εκπομπής, Φάνης Λαμπρόπουλος, για να ξεσπάσει σε γέλια η καλεσμένη του, Μαρία Κίτσου και να σχολιάσει. «Γιατί μετά, τι; Ότι… επειδή πήρα μια τηλεόραση; Θες Ε9, τι θες;».

«Δεν συζητάμε για οικονομικά εδώ πέρα, εντάξει. Παρ’ όλα αυτά, πόσα έβγαλες από τις Μέλισσες» ρώτησε στη συνεχεία ο Φάνης Λαμπρόπουλος για να γελάσει, ξανά, η Μαρία Κίτσου και να απαντήσει στη σατιρική εκπομπή του ΣΚΑΪ, το βράδυ της Παρασκευής, «νομίζω λιγότερα από ό,τι νομίζει ο κόσμος».

Στη συνέχεια ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος: