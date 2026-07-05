Μαρία Κίτσου: «Μεγάλωσα κακοποιητικά, ποτέ δεν θα μπορούσα να φερθώ με τη σκληρότητα που μου φέρθηκαν»

Η Μαρία Κίτσου μίλησε για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, σχολιάζοντας ότι ήθελε εδώ και καιρό να συμμετάσχει σε μια κωμωδία.

«Παρακαλούσα, έλεγα "θέλω κωμωδία, να ανοίξει η ψυχούλα μου"», είπε για τον ρόλο της στην παράσταση «Οικογένεια Τσεκμέ».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν να επιλέξει το επάγγελμα της ηθοποιού, αναφέρθηκε στη σειρά «Άγριες Μέλισσες», μέσα από την οποία συστήθηκε στο ευρύ κοινό και μίλησε για τη σχέση που κράτησε με τους γονείς της, παρά την κακοποιητική συμπεριφορά που δέχθηκε ως παιδί.

Μαρία Κίτσου για τους γονείς της: «Δεν θα μπορούσα να φερθώ με τη σκληρότητα που μου φέρθηκαν»

Στην ίδια συνέντευξη, η Μαρία Κίτσου μίλησε και για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια.

«Μεγάλωσα πολύ δύσκολα, κακοποιητικά και από τους δύο γονείς, όπως και ο αδελφός μου».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Ο πατέρας μου έχει πια πεθάνει και η μητέρα μου είναι πολύ άρρωστη έχει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.

Αλλά παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν θα μπορούσα να φερθώ με τη σκληρότητα που μου φέρθηκαν. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Και από επιλογή, και λόγω χαρακτήρα, και λόγω DNA πες... (αυτά) με έκαναν άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που επέλεξαν οι γονείς μου να μας μεγαλώσουν. Από πολύ μικρό παιδάκι έλεγα ότι αυτό δεν είναι σωστό και έγινα το ακριβώς αντίθετο».



