Μαράια Κάρεϊ: Το «All I Want for Christmas Is You» μπήκε στο Billboard Hot 100 «νωρίτερα από ποτέ»

«Το τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ, ''All I Want for Christmas Is You'', μπήκε στο Hot 100 νωρίτερα από ποτέ» γράφει το Billboard.

Η Μαράια Κάρεϊ απέδειξε για άλλη μια φορά πως είναι η «βασίλισσα των Χριστουγέννων», καθώς το θρυλικό τραγούδι «All I Want for Christmas Is You» βρέθηκε στην 31η θέση στο chart της 15ης Νοεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επανείσοδός του οφείλεται εν μέρει στην έντονη δραστηριότητα που καταγράφηκε ήδη από το Halloween, καθώς η περίοδος μέτρησης ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου.

Στις ΗΠΑ, κατέγραψε 9,9 εκατομμύρια streams, 942.000 ραδιοφωνικές μεταδόσεις και περίπου 1.000 πωλήσεις από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τη Luminate.

Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα νούμερα είναι σχεδόν τα ίδια σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Andrew Unterberger του Billboard, η φετινή πρόωρη επιστροφή του τραγουδιού μαζί με το «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον στο Top 10 το ίδιο διάστημα, συνδέεται και με τα μειωμένα streams για τις τρέχουσες επιτυχίες καθώς και με το νέο κανόνα του Hot 100 που «απομακρύνει» πιο γρήγορα τα τραγούδια που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα charts, βοηθώντας έτσι να δημιουργηθεί χώρος για τα Χριστουγεννιάτικα κλασικά κομμάτια.

Το εμβληματικό τραγούδι αν και κυκλοφόρησε το 1994 χρειάστηκε να περάσουν 23 χρόνια για να μπει για πρώτη φορά στο Top 10 ενώ κατέκτησε την κορυφή, τον Δεκέμβριο του 2019.

Έκτοτε, κυριαρχεί σε κάθε εορταστική περίοδο. Έχει παραμείνει στην κορυφή συνολικά 18 εβδομάδες, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στη λίστα με την μεγαλύτερη παραμονή στην ιστορία του Billboard Hot 100.

Επιπλέον, είναι η 19η Νο1 επιτυχία της Μαράια Κάρεϊ ενώ κατέχει την πρώτη θέση της λίστας των «Greatest of All Time Holiday Songs».