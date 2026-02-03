Μάικλ Τζάκσον: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της βιογραφικής ταινίας «Michael»

Η Lionsgate έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer της βιογραφικής ταινίας Michael, που αφηγείται τη ζωή και την πορεία του Μάικλ Τζάκσον.

Πρόκειται, ειδικότερα, για ταινία η οποία αρχίζει από τα πρώτα του βήματα ως «παιδί-θαύμα» στους Jackson 5 μέχρι τη μεταμόρφωσή του σε παγκόσμιο σούπερ σταρ. Στον κεντρικό ρόλο βρίσκεται ο Τζααφάρ Τζάκσον, ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, στην πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αντουάν Φουκουά, με σενάριο του Τζον Λόγκαν.

Ο Φουκουά έχει μιλήσει με ενθουσιασμό για την επιλογή του πρωταγωνιστή του, δηλώνοντας στο People ότι «το πιο σημαντικό είναι πως ο Τζααφάρ ενσαρκώνει τον Μάικλ. Δεν είναι μόνο η ομοιότητα – είναι το πνεύμα του Μάικλ που αναδύεται με έναν σχεδόν μαγικό τρόπο. Πρέπει να το δεις για να το πιστέψεις».

Μάικλ Τζάκσον: Το καστ της ταινίας «Michael»

Το καστ περιλαμβάνει τον Κόλμαν Ντομίνγκο ως Τζο Τζάκσον, τον πατέρα της οικογένειας, τη Νία Λονγκ στον ρόλο της μητέρας του, Κάθριν Τζάκσον, τον Μάιλς Τέλερ ως Τζον Μπράνκα και τη Λόρα Χάριερ ως Σουζάν ντε Πας.

Η Κατ Γκράχαμ υποδύεται τη Νταϊάνα Ρος, ενώ ο Λαρένζ Τέιτ εμφανίζεται ως Μπέρι Γκόρντι, ιδρυτής της Motown. Τα αδέλφια του Μάικλ Τζάκσον ενσαρκώνουν οι Τζαμάλ Χέντερσον, Τρε Χόρτον, Ράιαν Χιλ, Τζόζεφ Ντέιβιντ-Τζόουνς και Τζέσικα Σούλα, ενώ τον νεαρό Μάικλ στην εποχή των Jackson 5 υποδύεται ο Τζουλιάνο Βάλντι.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το φιλμ αποτελεί «μια κινηματογραφική απεικόνιση της ζωής και της κληρονομιάς ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών».

Η ταινία ακολουθεί τον Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, από την ανακάλυψη του ταλέντου του ως παιδί των Jackson 5 μέχρι τον οραματιστή δημιουργό που καθόρισε την ποπ κουλτούρα, φωτίζοντας τόσο τη ζωή του εκτός σκηνής όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της σόλο καριέρας του. «Εδώ ξεκινά η ιστορία του», καταλήγει η σύνοψη.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία «Michael» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 24 Απριλίου.

Με πληροφορίες από People, Variety