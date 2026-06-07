Maestro: Πού γυρίστηκε η τελευταία σκηνή της σειράς

Μια φωτογραφία με μέρος των συντελεστών της πετυχημένης σειράς «Maestro» δημοσίευσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Στη φωτογραφία, μεταξύ άλλων, είναι ο Χάρης Δούκας και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, με τον δήμαρχο Αθηναίων να «μαρτυρά» και πού γυρίστηκε η τελευταία σκηνή της σειράς.

Στο δημαρχείο της Αθήνας γυρίστηκε λοιπόν, η τελευταία σκηνή της γνωστής σειράς που υπογράφει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Maestro, όπως αποκάλυψε ο Χάρης Δούκας.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και σε ολόκληρη την ομάδα του για την υψηλού επιπέδου δουλειά, το ταλέντο και την αφοσίωσή τους. Η συνέχεια στην οθόνη!», γράφει ο δήμαρχος Αθηναίων στην ανάρτησή του την οποία συνοδεύει με μια φωτογραφία.

Επίσης, ο Αντίνοος Αλμπάνης δημοσίευσε φωτογραφίες του με τον δημιουργό της σειράς Χριστόφορο Παπακαλιάτη και αποχαιρέτησε το Maestro.

Maestro: Η υπόθεση της σειράς - Πώς ξεκίνησαν όλα

Το Mega, στην επίσημη ιστοσελίδα του, αναφέρει για την πρώτη σεζόν και πώς ξεκίνησαν όλα:

«O Ορέστης ταξιδεύει σε ένα μικρό νησί στην εποχή της πανδημίας προκειμένου να στήσει, από την αρχή, ένα Φεστιβάλ μουσικής.

Αντιμέτωπος με τη μικρή κοινωνία του νησιού και όλες τις παθογένειές της, θα βρεθεί μπλεγμένος σε μία ακραία ερωτική ιστορία που θα αποτελέσει κίνητρο για να εκδηλωθούν όλα τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία μαστίζουν μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων.

Είναι όλοι συνδεδεμένοι μεταξύ τους και μ’ έναν τρόπο συνένοχοι σε αυτό που θα ακολουθήσει…

Πρωταγωνιστούν: Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Φάνης Μουρατίδης, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Αντίνοος Αλμπάνης, Στεφανία Γουλιώτη, Κλέλια Ανδριολάτου, Ορέστης Χαλκιάς, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Κίτσος, Τόνια Μαράκη, Γιάννης Τσορτέκης

Στον ρόλο του Δημοσθένη ο Κώστας Μπερικόπουλος».