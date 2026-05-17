Maestro: «Αντίο νησάκι μας» - Συγκινημένη στο τελευταίο γύρισμα η Κλέλια Ανδριολάτου

Η Κλέλια Ανδριολάτου αποχαιρέτησε το «Maestro» και τους Παξούς, μέσα από τα social media.

Εμφανώς συγκινημένη, η ηθοποιός μέσα από μία σειρά φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρετά τους Παξούς καθώς ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα για τον τέταρτο κύκλο του «Maestro».

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, τη Μαρία Καβογιάννη και τον Ορέστη Χαλκιά, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη φράση: «Για πάντα στο πιο ζεστό κομμάτι της καρδιάς μας. Αντίο νησάκι μας».

Υπενθυμίζεται πως στη νέα σεζόν θα προστεθούν οι Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου, σε ρόλους που – όπως τονίζεται – θα φέρουν καίριες ανατροπές στην πλοκή και στις ζωές των πρωταγωνιστών.

Φωτ. Κλέλια Ανδριολάτου / Instagram

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η συνέχεια του «Maestro» και η 4η σεζόν

Παρότι αρχικά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είχε αποφασίσει η σειρά να ολοκληρωθεί στον τρίτο κύκλο, τελικά επέλεξε να συνεχίσει την ιστορία με ακόμη μία σεζόν, καθώς το «Maestro» αγαπήθηκε ιδιαίτερα τόσο από το τηλεοπτικό κοινό όσο και από τους ίδιους τους συντελεστές.

«Δεν έχω αποφασίσει αν θα πάει και 4η σεζόν το Maestro, για τον λόγο ότι θεωρώ ότι δεν πρέπει να παίρνω αποφάσεις εν θερμώ. Πιστεύω ότι πρέπει να κάτσει λίγο όλο αυτό μέσα μου, να ηρεμήσω, να πάρω τον χρόνο μου, να ξεκουραστώ, να πάρω 1-2 μήνες», είχε αναφέρει μετά το τέλος της 3ης σεζόν.

Το φθινόπωρο ωστόσο, η Κλέλια Ανδριολάτου με μία ανάρτησή της στο Instagram, ανακοίνωσε την τέταρτη σεζόν της σειράς, κρατώντας στα χέρια της το σενάριο.

«Και κάπως έτσι όλα αρχίσανε πάλι! Νέα σεζόν, νέα επεισόδια, νέα κεφάλαια, παλιές αμαρτίες», είχε γράψει στη συνέχεθα στην πρώτη του ανάρτηση για το γεγονός και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.