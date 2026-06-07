Maestro: «Αντίο και ευχαριστώ» - Η ανάρτηση του Αντίνοου Αλμπάνη για την ολοκλήρωση της σειράς

Με την τέταρτη σεζόν, το Maestro ολοκληρώνεται και το καστ της σειράς αποχαιρετά το πρότζεκτ του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Ο Αντίνοος Αλμπάνης δημοσίευσε φωτογραφίες του με τον δημιουργό της σειράς Χριστόφορο Παπακαλιάτη και αποχαιρέτησε το Maestro.

«Πέντε χρόνια, τέσσερις σεζόν, αμέτρητες στιγμές. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε χωρίς να ξέρουμε πού θα καταλήξει και έφτασε πολύ πιο μακριά απ’ όσο θα τολμούσαμε να ονειρευτούμε. Ευγνώμων για τους ανθρώπους, τις συναντήσεις, την αγάπη και τη διαδρομή. Αντίο, @maestroinblue.tvseries. Και ευχαριστώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Maestro - Χριστόφορος Παπακαλιάτης: «Με μία λέξη ο τελευταίος κύκλος θα είναι ανίκητος»

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποκάλυψε σε πρόσφατες δηλώσεις του, λεπτομέρειες για τον τελευταίο κύκλο της σειράς «Maestro».

Όπως ανέφερε η νέα σεζόν αναμένεται να προβληθεί μετά τον Οκτώβριο, πιθανότατα μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής του Maestro ξεκαθάρισε ότι ο τελευταίος κύκλος θα ολοκληρώσει οριστικά την ιστορία της σειράς, και εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι εξελίξεις θα είναι δυνατές.

Αναφερόμενος δε στους συμπρωταγωνιστές του, σημείωσε μεταξύ άλλων πως αισθάνεται πολύ τυχερός για το καστ του «Maestro».

