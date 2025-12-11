To Lupin επιστρέφει με τέταρτη σεζόν - Η ανάρτηση του Netflix

Σε εξέλιξη βρίσκονται από τον περασμένο Μάιο τα γυρίσματα για την τέταρτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix, Lupin, με τον Omar Sy να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Ασάν Ντιόπ.

Η νέα σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix το φθινόπωρο του 2026. «Λέω συχνά ότι το Lupin είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι», δήλωσε ο Sy, για να προσθέσει: «Κάθε φορά μου δίνει τεράστια χαρά.»

Lupin: Τι έγινε στην τρίτη σεζόν

Στην τρίτη σεζόν, ο Ασάν (Sy) έκλεψε το Μαύρο Μαργαριτάρι, κέρδισε τη συμπάθεια του γαλλικού κοινού, σκηνοθέτησε τον θάνατό του και έσωσε τη ζωή της αποξενωμένης μητέρας του. Και όλα αυτά πριν συνειδητοποιήσει πως ο μόνος τρόπος να προστατεύσει τη γυναίκα, τον γιο, τη μητέρα και τον καλύτερό του φίλο είναι να θυσιάσει τον εαυτό του, και να παραδοθεί στην αστυνομία.

Η σεζόν ολοκληρώνεται με τον Ασάν πίσω από τα κάγκελα· τουλάχιστον έχει μαζί του όλη τη συλλογή των βιβλίων του Αρσέν Λουπέν για παρέα, περιγράφει το Netflix στο άρθρο αφιέρωμα για τον Λουπέν.

Το Lupin έχει εδραιώσει τη θέση του ως μία από τις πιο επιτυχημένες μη αγγλόφωνες παραγωγές στην ιστορία του Netflix. Τα τρία πρώτα μέρη της σειράς βρίσκονται στις θέσεις 3, 6 και 10 των σχετικών ιστορικών κατατάξεων, συγκεντρώνοντας ένα μεγάλο και εξαιρετικά αφοσιωμένο διεθνές κοινό.

Εμπνευσμένη από τον θρυλικό Αρσέν Λουπέν, η σειρά συνεχίζει να εκπλήσσει με τις ανατροπές της και τους καθηλωτικούς χαρακτήρες της, όλα σε φόντο την ατμοσφαιρική και μαγευτική εικόνα του Παρισιού. Η παραγωγή είναι της Gaumont, σε συνεργασία με τα Carrousel Studios.

«Μαζί με το Netflix, την Carrousel και τη Gaumont, αφιερώσαμε τον χρόνο που χρειάζεται για να ανεβάσουμε τον πήχη και να προσφέρουμε ακόμη περισσότερες εκπλήξεις και απόλαυση, τόσο για εμάς όσο και για το κοινό. Η νέα ενέργεια της Carrousel Studios ταιριάζει απόλυτα με αυτό το όραμα. Ανυπομονώ να μοιραστούμε τα νέα επεισόδια με όσο το δυνατόν περισσότερους θεατές.»

Το Lupin δημιουργήθηκε από τον George Kay σε συνεργασία με τον François Uzan και τη συμμετοχή των Marie Roussin, Florent Meyer και Tigran Rosine. Showrunners είναι ο Omar Sy και ο Louis Leterrier.