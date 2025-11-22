Λουτράκι: «Δεν θέλω να ξαναπώ τίποτα» - Αποχώρησε από ζωντανή σύνδεση η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο

Αποχώρησε από ζωντανή σύνδεση στην τηλεόραση νωρίτερα σήμερα, η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε στο Λουτράκι.

Η πρωτοφανής καταγγελία έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις τις τελευταίες ώρες, καθώς μία δασκάλα στην Α' Δημοτικού σε σχολείο στο Λουτράκι, κατήγγειλε αρχικά στον διευθυντή του σχολείου και στη συνέχεια επίσημα στην αστυνομία ότι 6χρονος μαθητής της τη θώπευσε.

Αρχικά διευθυντής του σχολείου φέρεται να της εξήγησε πως πρόκειται για παιδί και χρειάζεται μια κατάλληλη σύσταση και προσέγγιση ώστε να του εξηγήσει πως αυτή η κίνηση δεν είναι η πρέπουσα.

Όμως δύο μέρες αργότερα, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός φέρεται να πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε επίσημα τον 6χρονο. Νωρίτερα σήμερα, η εκπαιδευτικός εμφανίστηκε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», όμως όταν της δόθηκε ο λόγος εκείνη ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να συνεχίσει το όλο θέμα και αποχώρησε εκνευρισμένη, ζητώντας να μην την ενοχλούν οι δημοσιογράφοι.

«Να πούμε αρχικά ότι είχαμε συνεννοηθεί με την κυρία να βγει από χθες. Είχαμε κανονίσει την ώρα, τον τρόπο, μιλάμε από το πρωί δύο ώρες. Δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυρία, ήθελε να κάνει τον θεατρινισμό της. Ήθελε να βγει στην τηλεόραση για να κάνει αυτό το show. Ντροπή σε μια εκπαιδευτικό που την καλέσαμε να δώσει διευκρινίσεις για αυτά που συνέβησαν», ανέφερε φανερά ενοχλημένος ο παρουσιαστής, της εκπομπής Λάμπρος Κωνσταντάρας.