«Lord of the Rings»: Tο πρώτο trailer της σειράς τoυ Amazon Prime

Τα ξημερώματα της Δευτέρας διεξήχθη στις ΗΠΑ το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του NFL, το Super Bowl.

Όπως κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά στούντιο ξόδεψαν αδιανόητα ποσά για να πάρουν λίγο από τον διαφημιστικό χρόνο στο ημίχρονο και να προωθήσουν τις νέες τους παραγωγές.

Φέτος την παράσταση έκλεψε το πρώτο trailer του «Lord of the Rings: The Rings of Power», της πολυδάπανης σειράς της Amazon, που βασίζεται στην πολυδαίδαλη μυθολογία που έπλασε η πένα του Τόλκιν.

Η δράση της σειράς εκτυλίσσεται στη Μέση Γη, χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», και θα έχει ως πρωταγωνίστρια μια νεαρή Γκαλάντριελ, η οποία ηγείται ενός στρατού ξωτικών που κυνηγά τα εναπομείναντα τσιράκια του Μόργκοθ, του Σκοτεινού Άρχοντα της Πρώτης Εποχής, τα οποία κρύβονται στις σκιές.

Στα παπούτσια της Κέιτ Μπλάνσετ, που υποδύθηκε την ηρωίδα στην πολυαγαπημένη τριλογία του Πίτερ Τζάκσον, θα επιχειρήσει να μπει η Μόρφιντ Κλαρ, η οποία έκλεψε την παράσταση στον «θρησκευτικό» τρόμο του Saint Maud (2019).

H Αmazon έχει ξοδέψει πολλά χρήματα ώστε η παραγωγή της να μην έχει σε τίποτα να ζηλέψει από το οπτικοακουστικό μεγαλείο των προκατόχων της και ώστε να καταφέρει να προσελκύσει νέους συνδρομητές στην πλατφόρμα της.

Πέρα από τα 250 εκατομμύρια δολάρια που έδωσε στους κληρονόμους του Τόλκιν για να αποκτήσει τα δικαιώματα στα γραπτά του, λέγεται ότι ξόδεψε γύρω στα 500 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή του πρώτου κύκλου της σειράς, ποσό που την καθιστά την ακριβότερη σειρά στην ιστορία. Επιστράτευσε, μάλιστα, τον σκηνοθέτη Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα, της φήμης των «Εl Orfanato», «Α Μonster Calls» και «Jurassic World: Fallen Kingdom», για να σκηνοθετήσει τα πρώτα δύο επεισόδια της σειράς, τα οποία κάνουν πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου.