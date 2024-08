The Lord of the Rings: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας κινουμένων σχεδίων Η υπόθεση διαδραματίζεται 261 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «The Fellowship of the Ring» και αφηγείται την ιστορία του εμβληματικού βασιλιά του Rohan

LifO Newsroom The Lord of the Rings: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας κινουμένων σχεδίων