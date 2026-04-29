Law & Order: Η αποκάλυψη για μία σκηνή φιλιού που δεν προβλήθηκε ποτέ

Η Mariska Hargitay, πρωταγωνίστρια της σειράς Law & Order, έκανε μια αποκάλυψη για μία σκηνή που «κόπηκε» από το δημοφιλές τηλεοπτικό πρότζεκτ.

Πρόκειται για σκηνή με δύο από τους πιο διαχρονικούς τηλεοπτικούς χαρακτήρες, η οποία όμως δεν προβλήθηκε ποτέ.

Η Hargitay και ο επί πολλά έτη συμπρωταγωνιστής της, Christopher Meloni, γύρισαν μια σκηνή στην οποία οι χαρακτήρες τους, η Ολίβια και ο Έλιοτ, αντάλλασσαν ένα φιλί, όπως ανέφερε η 62χρονη ηθοποιός στο The Hollywood Reporter, σε συνέντευξή της που δημοσιεύθηκε στις 28 Απριλίου.

Ωστόσο, η σκηνή τελικά απορρίφθηκε.

Law & Order: Η ένσταση του Christopher Meloni

Σύμφωνα με την Hargitay, ο δημιουργός της σειράς και μακροχρόνιος παραγωγός, Dick Wolf, άσκησε βέτο στη σκηνή, επιλέγοντας αντ’ αυτού το «σχεδόν φιλί» που προβλήθηκε, μια απόφαση με την οποία ο Meloni δεν συμφώνησε.

Σε συνέντευξή του στο TVLine Spotlight το 2025, ο 65χρονος Meloni είχε κάνει μια αναφορά στην εξελισσόμενη δυναμική μεταξύ των δύο χαρακτήρων και τις προκλήσεις που συνεπάγεται η απόδοσή της στην οθόνη.

Πριν από την πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν του «Law & Order: Organized Crime», είχε δηλώσει: «Παιδιά, προσπαθούσαμε (να κάνουμε) κάτι. Δεν νομίζω ότι πέτυχε, αλλά δεν θα σας πω γιατί δεν πέτυχε. Βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα».

«Ξέρω τι συνέβη», συνέχισε, προσθέτοντας ότι ενώ γυρίζονται οι σκηνές, οι ηθοποιοί δεν γνωρίζουν πάντα τι θα συμπεριληφθεί τελικά.

Με πληροφορίες από People