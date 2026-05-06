Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για την Κάιλι Μινόγκ στο Netflix

Για δεκαετίες, η Κάιλι Μινόγκ υπήρξε μια από τις πιο λαμπερές και ταυτόχρονα πιο προσεκτικά προστατευμένες μορφές της ποπ. Τώρα, στο KYLIE, τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων του Netflix, φαίνεται έτοιμη να αφήσει το κοινό να πλησιάσει λίγο περισσότερο.

Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς, η οποία θα είναι διαθέσιμη από τις 20 Μαΐου και ακολουθεί τη διαδρομή της Μινόγκ από τα παιδικά της χρόνια στην Αυστραλία και το Neighbours μέχρι τη διεθνή ποπ καταξίωση. Στο τρέιλερ, η ίδια ακούγεται να λέει ότι την πείθουν "να μας αφήσει να μπούμε", μια φράση που δίνει τον τόνο σε ένα ντοκιμαντέρ χτισμένο γύρω από την πρόσβαση, τη μνήμη και τον έλεγχο μιας εικόνας που μεγάλωσε μαζί με ολόκληρες γενιές.

φωτογραφία: Netflix

Το KYLIE περιλαμβάνει προσωπικά βίντεο, φωτογραφίες, σκηνές από γυρίσματα, συναυλίες και στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους της. Η σειρά επιστρέφει επίσης στις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της, από την πίεση της παγκόσμιας φήμης μέχρι τη διάγνωση με καρκίνο του μαστού το 2005, όταν αναγκάστηκε να διακόψει την περιοδεία Showgirl για να υποβληθεί σε θεραπεία.

Στη σειρά μιλούν, μεταξύ άλλων, η αδελφή της Ντάνι Μινόγκ, ο Τζέισον Ντόνοβαν, ο παραγωγός Πιτ Γουότερμαν και ο Νικ Κέιβ. Ο τελευταίος, στο τρέιλερ, την περιγράφει ως μια δύναμη που λειτουργεί προς τα έξω, δίνοντας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μίχαελ Χαρτ, γνωστός από το Still: A Michael J. Fox Movie και τη σειρά Beckham.

Η Κάιλι Μινόγκ ξεκίνησε από την αυστραλιανή τηλεόραση, πέρασε στην ποπ με το ντεμπούτο άλμπουμ της το 1988 και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ανθεκτικές σταρ της παγκόσμιας μουσικής. Με 17 στούντιο άλμπουμ, Grammy, Brit Awards και μια καριέρα που έμαθε να αλλάζει σχήμα χωρίς να χάνει το κέντρο της, επιστρέφει τώρα όχι ως αντικείμενο νοσταλγίας, αλλά ως καλλιτέχνιδα που ξαναδιαβάζει τον ίδιο της τον μύθο.

Μετά το Tension II και την παγκόσμια Tension Tour, το KYLIE μοιάζει να φτάνει τη στιγμή που η ποπ χρειάζεται ξανά κάτι περισσότερο από εικόνες επιστροφής και αρχειακή λάμψη. Χρειάζεται να θυμηθεί πώς επιβιώνει μια σταρ όταν δεν παγιδεύεται στο παρελθόν της, αλλά συνεχίζει να το μετατρέπει σε κίνηση, ρυθμό και φως.