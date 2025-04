Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για την 3η σεζόν του «And Just Like That»

Η πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν της σειράς «And Just Like That», του τηλεοπτικού sequel του εμβληματικού «Sex and the City», επιστρέφει στις 29 Μαΐου στο Max, και η πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο trailer.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επιστρέφει στον ρόλο της Κάρι Μπράντσο, η οποία στο τέλος της δεύτερης σεζόν αποχαιρέτησε το εμβληματικό της διαμέρισμα στο Upper East Side και μετακόμισε στο Γκράμερσι Παρκ, ενώ η σχέση της με τον Έινταν (Τζον Κόρμπετ) μπήκε σε αναμονή πέντε ετών, καθώς εκείνος αποφάσισε να μείνει κοντά στα παιδιά του στη Βιρτζίνια.

Στο ίδιο επεισόδιο, η Μιράντα (Σίνθια Νίξον) ξεκινά νέα καριέρα στον Οργανισμό Human Rights Watch, ενώ η Σαρλότ (Κρίστιν Ντέιβις) επιστρέφει στον χώρο της τέχνης, βρίσκοντας ξανά επαγγελματικό προσανατολισμό τώρα που τα παιδιά της μεγάλωσαν.

Η τρίτη σεζόν θα φέρει αλλαγές στο βασικό καστ, καθώς η Κάρεν Πίτμαν (Νάια Γουάλας) αποχώρησε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, ενώ και η Σάρα Ραμίρεζ (Τσε Ντίαζ), ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους χαρακτήρες της σειράς, δεν θα επιστρέψει, όπως είχε αποκαλύψει το Variety ήδη από τον Φεβρουάριο του 2024.

Ο δημιουργός της σειράς Μάικλ Πάτρικ Κινγκ δήλωσε στο Variety ότι παρακολουθεί με χιούμορ τις αντιδράσεις των θεατών: «Έχει το πιο διασκεδαστικά επιθετικό love-hate κοινό. Ακόμα και στα πιο “τρομακτικά” σημεία, τους αρέσει! Μετά το μισούν. Μετά το αγαπούν πάλι. Σημαίνει ότι η σειρά είναι ζωντανή, έχει παλμό. Δεν είναι reboot. Είναι ένα νέο κεφάλαιο με νέα ενέργεια».

Η τρίτη σεζόν υπόσχεται νέες εξελίξεις, συναισθηματικές διακυμάνσεις, και φυσικά πολλές ανατροπές στη ζωή των πρωταγωνιστριών που συνεχίζουν να προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην προσωπική τους ζωή, την καριέρα και τις φιλικές τους σχέσεις στη Νέα Υόρκη – όπως μόνο εκείνες ξέρουν.