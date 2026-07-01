Κρις Μπράουν: Θα πληρώσει αποζημίωση $13 εκατ. στην οικιακή βοηθό του έπειτα από επίθεση σκύλου

Ο Αμερικανός τραγουδιστής Κρις Μπράουν κρίθηκε υπεύθυνος για την επίθεση σκύλου του, που τραυμάτισε σοβαρά την οικιακή βοηθό του, «με αποτέλεσμα να παραμορφωθεί», στο σπίτι του το 2020.

Έπειτα από δίκη δύο εβδομάδων στο Λος Άντζελες, οι ένορκοι δικαίωσαν τη Maria Avila, η οποία δέχθηκε επίθεση από έναν καυκάσιο ποιμενικό βάρους περίπου 90 κιλών, ιδιοκτησίας του Μπράουν, ενώ άδειαζε τα σκουπίδια στην κατοικία του στην περιοχή Ταρζάνα της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Billboard, ο Μπράουν και η εταιρεία του Black Pyramid LLC υποχρεώθηκαν να καταβάλουν στην Avila αποζημίωση ύψους 12,9 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 9,7 εκατ. λιρών) για αμέλεια.

Κρις Μπράουν: Ο σκύλος βρισκόταν στην κατοικία για λόγους ασφαλείας και όχι ως κατοικίδιο

Η Avila δήλωσε ότι ο σκύλος, ονόματι Hades, της έκοψε «μεγάλα τμήματα του δέρματός της», με αποτέλεσμα να υποστεί μόνιμη παραμόρφωση στο πρόσωπο, εκτεταμένες ουλές, απώλεια όρασης και νευρικές βλάβες.

Ο Μπράουν υποστήριξε ότι ο σκύλος βρισκόταν αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας και δεν αποτελούσε προσωπικό του κατοικίδιο.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι ένορκοι δέχθηκαν καταθέσεις σύμφωνα με τις οποίες, αντί να καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή να παράσχει ο ίδιος βοήθεια στην Avila, ο Μπράουν εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά την επίθεση, όπως μετέδωσε το Rolling Stone.

Σύμφωνα με τις ίδιες καταθέσεις, άφησε τους υπαλλήλους του να φροντίσουν την τραυματισμένη γυναίκα, καθώς φοβόταν ότι θα δημιουργούνταν «επικοινωνιακός σάλος» εάν ακουγόταν η φωνή του στην κλήση στο 911 ή αν βρισκόταν στο σημείο κατά την άφιξη της αστυνομίας.

Κρις Μπράουν: Τι κατέθεσε

Ο Μπράουν κατέθεσε ότι ετοιμαζόταν να κάνει μπάνιο όταν άκουσε τον σκύλο να γρυλίζει και κατέβηκε στον κάτω όροφο, όπου βρήκε την Avila ακίνητη και αιμόφυρτη.

«Το αίμα με τρόμαξε», είπε, προσθέτοντας ότι βρισκόταν «σε κατάσταση σοκ» όταν ακολούθησε τη συμβουλή του μάνατζερ του να αποχωρήσει από το σημείο πριν φτάσουν οι διασώστες.

Ο τραγουδιστής είχε παραδεχθεί μέρος της ευθύνης του πριν από την έναρξη της δίκης, ωστόσο αμφισβήτησε τη σοβαρότητα των τραυμάτων της Avila και υποστήριξε ότι και η ίδια έφερε μέρος της ευθύνης για το περιστατικό.

Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει την οικιακή βοηθό και την αδελφή της, πως οι σκύλοι δεν ήταν «σε καμία περίπτωση» φιλικοί και ότι δεν έπρεπε να βγαίνουν έξω, παρά μόνο όταν ήταν παρόν το προσωπικό ασφαλείας.

Οι δύο οικιακές βοηθοί αρνήθηκαν ότι πραγματοποιήθηκε τέτοια συζήτηση με τον Μπράουν, επισημαίνοντας ότι το γλωσσικό χάσμα καθιστούσε μία τέτοια επικοινωνία απίθανη.

Ο Μπράουν υποστήριξε ακόμη ότι ο σκύλος είχε αγοραστεί και φροντιζόταν από τους φύλακες ασφαλείας για την προστασία της κατοικίας από διαρρήξεις, λέγοντας στους ενόρκους: «Αντιμετωπίζω πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που με παρακολουθούν εμμονικά».

Η οικιακή βοηθός του Μπράουν αντιμετωπίζει μόνιμες σωματικές βλάβες και μετατραυματικό στρες

Η Avila, καταθέτοντας στα ισπανικά μέσω διερμηνέα, δήλωσε στο δικαστήριο ότι φέρει σοβαρές ουλές στο πρόσωπο και στο αριστερό της χέρι, ενώ έχει περιορισμένη κινητικότητα, καθώς οι χειρουργοί χρησιμοποίησαν δέρμα από την κοιλιακή της χώρα για να αποκαταστήσουν το τραυματισμένο άκρο.

Το Rolling Stone ανέφερε ότι η Avila έδειξε στους ενόρκους «ένα μοτίβο ουλών που εκτεινόταν από κάτω από το αριστερό της μάτι έως το μέτωπό της», καθώς και το «ανάγλυφο και ανώμαλο δέρμα» στον πήχη της.

Η ίδια κατέθεσε επίσης, ότι δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στη δουλειά της ως οικιακή βοηθός, καθώς έχει χάσει σημαντικό μέρος της δύναμης του χεριού της, ενώ πάσχει και από μετατραυματικό στρες που δεν της επιτρέπει να βρίσκεται κοντά σε σκύλους.

Παράλληλα, επιδικάστηκε αποζημίωση ύψους 885.000 δολαρίων (668.000 λιρών) και στην αδελφή της, Patricia Avila, η οποία επίσης εργαζόταν στο σπίτι όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Ξεχωριστά, ο σύζυγος της Maria Avila, Oscar Olivo, έλαβε αποζημίωση ύψους 50.000 δολαρίων (38.000 λιρών), σύμφωνα με τον δικηγόρο της Patricia, Michael C. Murphy, ο οποίος μίλησε στο Billboard.

«Ύστερα από πάνω από πέντε χρόνια δικαστικής διαμάχης με τον Κρις Μπράουν, είμαστε ενθουσιασμένοι που καταφέραμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη για την πελάτισσά μας, την Patricia», δήλωσε «Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι για εκείνη και την οικογένειά της, μετά από όλα όσα πέρασαν εκείνη τη φρικτή ημέρα». Οι εκπρόσωποι της Maria Avila και του Oscar Olivo δεν έχουν ακόμη προβεί σε κάποια δήλωση.

Ο Κρις Μπράουν πραγματοποιεί αυτή την περίοδο περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον τραγουδιστή της R&B Usher. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί να δικαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο για φερόμενη επίθεση με μπουκάλι σε μουσικό παραγωγό μέσα σε νυχτερινό κέντρο το 2023.

Τον Ιανουάριο εμφανίστηκε ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου μαζί με τον συγκατηγορούμενό του, Omololu Akinlolu, με το δικαστήριο να αφήνει και τους δύο ελεύθερους με εγγύηση.

Με πληροφορίες από BBC