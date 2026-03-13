KPop Demon Hunters: Το Netftlix ανακοίνωσε το sequel της ταινίας

Το Netflix ανακοίνωσε το sequel για την ταινία KPop Demon Hunters, την πιο δημοφιλή στην ιστορία της πλατφόρμας streaming.

Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς οι κριτικοί προβλέπουν ότι η πρώτη ταινία θα κερδίσει βραβείο Όσκαρ την Κυριακή, όπου έχει δύο υποψηφιότητες για Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων και Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι.

Το τραγούδι Golden κέρδισε ένα Grammy για το καλύτερο τραγούδι γραμμένο για οπτικό μέσο – για πρώτη φορά ένα τραγούδι K-pop κερδίζει στα διάσημα αυτά μουσικά βραβεία.

Η αρχική ταινία ακολουθεί τους βασικούς χαρακτήρες Rumi, Mira και Zoey από το K-pop συγκρότημα Huntr/x, καθώς αντιμετωπίζουν τη φήμη τους και τις μυστικές τους ζωές ως κυνηγοί δαιμόνων.

«Αυτό είναι μόνο η αρχή»

Στην ανακοίνωση που έγινε αρχικά από το Netflix στα social media, η Kang δήλωσε: «Νιώθω τεράστια υπερηφάνεια ως Κορεάτισσα δημιουργός ταινιών που το κοινό θέλει περισσότερα από αυτή την κορεατική ιστορία και τους κορεατικούς μας χαρακτήρες.»

«Υπάρχει τόσα πολλά ακόμα σε αυτόν τον κόσμο που έχουμε χτίσει και ανυπομονώ να σας το δείξω. Αυτό είναι μόνο η αρχή.»

Σε συνέντευξή της στο BBC τον περασμένο μήνα, η τραγουδίστρια Ejae, η οποία δίνει τη φωνή της στη Rumi και συνέγραψε το hit Golden της ταινίας καθώς και άλλα τραγούδια, δήλωσε ότι ελπίζει να ενσωματώσει κάποια νέα στυλ στη συνέχεια.

«Εξαρτάται από το τι θα δημιουργήσουν και ελπίζω, ξέρετε, να δείξουμε περισσότερες πλευρές της Κορέας», είπε η Ejae. «Υπάρχουν τόσα πολλά είδη μουσικής στην Κορέα, και αυτό ελπίζω προσωπικά.»

Η Ejae δήλωσε ότι η ανταπόκριση στην animation και τη μουσική της ταινίας είναι απίστευτη. «Πολλά συμβαίνουν, οπότε προσπαθώ να επεξεργαστώ τα πάντα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τα χωνέψω», είπε. «Είναι τρελό.»

Το Netflix δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες για τη συνέχεια. Η αρχική ταινία χρειάστηκε επτά χρόνια για να ολοκληρωθεί, από την αρχική πρόταση έως την κυκλοφορία της.

Τον Οκτώβριο, η Kang είχε δηλώσει στο BBC ότι «σίγουρα υπάρχουν περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε με αυτούς τους χαρακτήρες σε αυτόν τον κόσμο».

«Και ό,τι κι αν γίνει, θα είναι μια ιστορία που αξίζει να έχει συνέχεια και θα είναι κάτι που θέλουμε να δούμε», πρόσθεσε.

Παγκόσμια επιτυχία

Η ταινία έχει γίνει πολιτιστικό φαινόμενο από την κυκλοφορία της το προηγούμενο καλοκαίρι – μια σπάνια παραγωγή σχετική με K-pop που κατάφερε να εισέλθει στις κυρίως δυτικές αγορές, όπως οι ΗΠΑ.

Παρά το γεγονός ότι είναι κυρίως στα Αγγλικά, η αμερικανική παραγωγή ενσωματώνει ασιακά εικονίδια, φαγητά και μερικές κορεατικές λέξεις για να αναδείξει τις νοτιοκορεατικές ρίζες της.

Το KPop Demon Hunters έχει γίνει παγκόσμια επιτυχία, κερδίζοντας στις κατηγορίες Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων και Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι στα Golden Globes.

Είναι υποψήφιο για Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων στα Όσκαρ, μαζί με ταινίες όπως το Zootopia 2 της Disney και το Elio.

Τον Ιανουάριο, το Netflix ανακοίνωσε ότι το KPop Demon Hunters είχε σπάσει τα ρεκόρ της πλατφόρμας, με περισσότερες από 480 εκατομμύρια προβολές σε μισό χρόνο.

Το Golden, το πιο δημοφιλές τραγούδι της ταινίας, έφτασε στο νούμερο ένα στο Billboard Hot 100.