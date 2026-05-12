Κοζάκου και Καπουτζίδης για Eurovision 2026: «Απόψε περνάμε στον τελικό»

Λίγες ώρες πριν από τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης μεταφέρουν τον παλμό και τον ενθουσιασμό που συνοδεύει τη φετινή ελληνική συμμετοχή.

Οι δύο σχολιαστές μίλησαν για τις μέχρι τώρα εντυπώσεις τους από την Eurovision 2026, απάντησαν σε ερωτήσεις και γιόρτασαν μάλιστα με μια τούρτα-έκπληξη τα δέκα χρόνια κοινής τους παρουσίας στον σχολιασμό του διαγωνισμού, σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι το κλίμα γύρω από την ελληνική συμμετοχή είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδες, με υψηλές προσδοκίες για τον Akyla, τονίζοντας πως η μέχρι τώρα πορεία του θεωρείται ήδη σημαντική επιτυχία και ταυτόχρονα μια προσωπική δικαίωση για τον ίδιο.

Παράλληλα, υπογράμμισαν τον ρόλο της Eurovision και της ΕΡΤ στην ανάδειξη νέων καλλιτεχνών, σημειώνοντας ότι, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, η συμμετοχή και το μήνυμα του τραγουδιού έχουν ήδη φτάσει σε τεράστιο διεθνές κοινό, ενώ εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για τη συνέχεια.

Κοζάκου και Καπουτζίδης για Eurovision 2026: «Αυτό που έχει γίνει ήδη, είναι μία πάρα πολύ μεγάλη νίκη»

«Απόψε περνάμε στον τελικό, θέλουμε να περάσουμε στον τελικό. Αυτός είναι ο στόχος για σήμερα και βλέπουμε για το Σάββατο», ανέφερε μεταξύ άλλων η Μαρία Κοζάκου.

Από πλευράς του, ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέφερε αρχικά πως «αυτό που έχει γίνει ήδη, είναι μία πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Είναι πάνω από βαθμολογίες, πάνω από 8άρια, 10άρια και 12άρια».

«Το ότι υπάρχει τόση χαρά, το ότι ένας άνθρωπος κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, αυτό είναι η Eurovision. Και αυτός είναι και ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης και φέτος το έκανε «πρωταγωνιστικά», άνοιξε την πόρτα της σε νέους δημιουργούς, ήρθαν αυτά τα παιδιά, εξέφρασαν την τέχνη τους, συστήθηκαν στο κόσμο, αγαπήθηκαν από τον κόσμο», συνέχισε.

«Και τώρα αυτό το παιδί είναι σε αυτή τη σκηνή και έχει τόσους ανθρώπους να τον στηρίζουν με αγάπη. Το ζούμε με πολύ μεγάλη χαρά. Το να φτάσεις στο σημείο να ζεις κάτι που το αγαπάς με χαρά, είναι από μόνο του τεράστια νίκη», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.