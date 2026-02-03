Κώστας Σόμμερ: «Κάποια στιγμή το οξυγόνο μου είχε κατέβει» - Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο ηθοποιός

Με πνευμονία νοσηλεύεται στο Ιασώ ο γνωστός ηθοποιός Κώστας Σόμμερ.

Τη Δευτέρα μέσω μίας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Κώστας Σόμμερ ενημέρωσε το διαδικτυακό του κοινό πως τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Ο ηθοποιός συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα story στο οποίο απαθανατίζεται στο δωμάτιο του ιδιωτικού νοσοκομείου. «Φιλοξενούμαι εδώ και κάποιες μέρες στο νοσοκομείο, από ό,τι μου λένε θα κάτσουμε λίγες μέρες ακόμα. Ευχαριστώ για τη φροντίδα, ευτυχώς είμαι σε εξαιρετικά χέρια. Προσέξτε την υγεία σας» έγραψε χαρακτηριστικά στο story.

Το πρωί της Τρίτης, ο ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του με την πνευμονία, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι είχε συμπτώματα που αγνοούσε.

«Είναι κάτι λίγο ύπουλο όπως είπες και εσύ, η πνευμονία θέλει μεγάλη προσοχή. Εγώ έβηχα και είχα συμπτώματα τουλάχιστον μια εβδομάδα. Παρόλα αυτά το πρόγραμμά μου δεν μου επέτρεπε να κάτσω, ήμουνα στο μηχανάκι, έτρεχα με πάρα πολύ κρύες μέρες που περάσαμε έξω. Κάποια στιγμή πάνω στο μηχανάκι, να καταλάβεις, έφτασα κάπου και είχανε παγώσει τα πόδια μου, τα χέρια μου», ανέφερε αρχικά ο Κώστας Σόμμερ.

«Και παρόλα αυτά έβηχα, δεν έβγαλα πυρετό βέβαια και τέτοια. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι έφτανα στο σπίτι και ήμουνα κομμάτια. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Έπρεπε να ξαπλώσω κατευθείαν, κοιμόμουν αρκετές ώρες που εγώ συνήθως δε κοιμάμαι πάρα πολύ. Και γενικά μου έβγαλε μια κούραση απίστευτη και λες και δεν είχα αέρα. Και τελικά δεν είχα αέρα βέβαια. Η γυναίκα μου επέμενε και έτσι ήρθα στο ΙΑΣΩ για να κάνω μία εξέταση», συνέχισε.

«Εγώ είμαι και λίγο κατά της αντιβίωσης πρέπει να πω. Οπότε αν δεν χρειαστεί πραγματικά, λέω ο οργανισμός να το παλέψει μόνος του να το ξεπεράσει. Και τελικά, μία που ήρθα και μία που με κρατήσανε μέσα μου λένε «μπαίνεις μέσα τώρα». Ευτυχώς δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή το οξυγόνο μου είχε κατέβει στο 90. Που αυτό αρχίζει και είναι οριακό», κατέληξε.