Κώστας Μακέδος: «Στο σπίτι όλα λειτουργούν με τηλεκοντρόλ γιατί δεν μπορώ να κουνηθώ»

Στο νέο επεισόδιο των πρωταγωνιστών βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης, ο ηθοποιός Κώστας Μακέδος.

Ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός τη δεκαετία του ’80, μέσα από τις συμμετοχές του σε βιντεοκασέτες και σίριαλ, μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που δίνει τα τελευταία χρόνια με την παχυσαρκία.

Όπως εξηγεί στον Σταύρο Θεοδωράκη, λόγω των κιλών του πλέον βρίσκεται κλεισμένος στο σπίτι του, όπου «όλα λειτουργούν με τηλεκοντρόλ», καθώς δεν μπορεί να μετακινηθεί.

«Αρκουδοφολιά θα το ‘λεγα το σπίτι μου», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

«Ήθελα να γίνω γιατρός αλλά η ζωή έχει εκπλήξεις και έγινε μια εκτροπή. Χειρουργός ήθελα να γίνω, μπορεί να κατέληγα και χειρουργός παχυσαρκίας. Από παιδί ήμουν παχύς αλλά στις ταινίες, ίσα ίσα, δυσκολεύονταν πάντα να με προλάβουν στο περπάτημα. Ήμουν πάnτα ευκίνητος και αεικίνητος, τώρα κατέληξα ακίνητος. Σαν πιτσιρικάς έχω υποστεί πολύ μπούλινγκ, πολύ», συνέχισε.

«Απίστευτο. Κατεβαίναμε με τη μητέρα μου στην Καβάλα για ψώνια, γιατί από κει κατάγομαι, σταματούσαν γνωστοί και φίλοι και κάθε φορά η επωδός της συνάντησης ήταν η εξής. “Το παιδί είναι κρίμα να ‘ναι τόσο χοντρό, θα πεθάνει”. Αυτό άκουγα από τότε», συμπλήρωσε.

«Όλα σήμερα στο σπίτι μου λειτουργούν με τηλεκοντρόλ. Και η σόμπα με τηλεκοντρόλ, τα φώτα με τηλεκοντρόλ, όλα. Γιατί δεν μπορώ να κουνηθώ. Το όνειρο της ιατρικής το άφησα γιατί, σαν φοιτητής εδώ, λεφτά δεν υπήρχαν και έκανα δουλειές του ποδαριού για να μπορώ να πληρώνω το ενοίκιο και να ζω. Η υποκριτική προέκυψε όταν βρέθηκα σε κάποιο γύρισμα ως κομπάρσος», κατέληξε.