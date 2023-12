Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος: «Έξω από το στούντιο έχετε μία κλούβα με ΜΑΤ και κάνανε φωνές, κοροϊδίες»

Ο Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος. ο «Τζο» του Milky Way μίλησε για τη μονογονεϊκή, λαϊκή οικογένεια από την Άρτα, στην οποία μεγάλωσε, την πορεία του, τη σεξουαλικότητα αλλά και ένα περιστατικό με άνδρες των ΜΑΤ, λίγο πριν μπει στο στούντιο της ΕΡΤ για να δώσει συνέντευξη.

Ξεκινώντας τη συνέντευξή του, ο Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος είπε πως «η βία έρχεται από παντού, ανεξέλεγκτα...σου έρχεται από κει που δεν το περιμένεις. Και τώρα πριν μπω στο στούντιο περπάταγα στον δρόμο. Έξω από το στούντιο έχετε μία κλούβα με αστυνομικούς, με ΜΑΤ, και καθώς προχωρούσα σαφώς και κάνανε φωνές, ¨α, ου", κάνανε κοροϊδίες. Για μένα. Σας φαίνεται απίστευτο; Κι όμως ισχύει. Οι ένστολοι θέλουν να αποδείξουν την αρρενωπότητά τους. Δεν είμαι σίγουρος και ένα σχόλιο για την αστυνομική βία (θέλω να κάνω) έχει παραγίνει και δεν ξέρω ποιος πρέπει να την σταματήσει λίγο. Σαφώς και υπερέχουν οι αστυνομικοί από τον λαό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όταν ερχόμαστε σε μάχη με τους αστυνομικούς. Υπάρχουν περισσότεροι αστυνομικοί από πυροσβέστες. Αυτό λέει πολλά για τη χώρα μας. Φοβόμαστε πιο πολύ αν θα σπάσει μια βιτρίνα ενός μαγαζιού στο κέντρο της Αθήνας παρά αν θα καεί μια περιοχή» είπε ο Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος.

Για το πώς αντέδρασε στους αστυνομικούς είπε πως «γύρισα και κοίταξα τύπου "όντως τώρα;" αλλά μετά συνέχισα "It is what it is". Είναι λίγο θλιβερό να συμβαίνει αυτό. Να κάτσω να τσακωθώ με τους αστυνομικούς και να μου πουν τι μετά; Εξύβριση αρχής; Να κάτσω να σηκώσω μπαϊράκι στους αστυνομικούς στην κλούβα να τους πω τι είπατε, γιατί τι θέλετε;...Κοίτα δεν θέλω να χαλάσω και τη μέρα μου» πρόσθεσε.

Περιέγραψε και ένα σκηνικό που έχει ζήσει παλαιότερα ενώ προχωρούσε στην Πατησίων και ένας οδηγός σταμάτησε μόνο και μόνο για να τον βρίσει. «Κάποια στιγμή περπάταγα στην Πατησίων και φόραγα ένα σορτσάκι κλασικό 70s που ήταν πολύ ψηλόμεσο και διαγραφόταν τα πάντα, και σταμάτησε ένα αυτοκίνητο την κυκλοφορεί για να ανοίξει το παράθυρο και να αρχίσει να με βρίζει πολύ έντονα.Τα ίδια περνούν και κορίτσια που φοράει ένα καυτό σορτσάκι. Το greek kamaki, ας πούμε, και είναι μία μορφή βίας, πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος.

«Τι ενοχλεί τον κόσμο; «Νομίζω ότι ο κόσμος ενοχλείται με πάρα πολλά πράγματα όχι μόνο με τον συγκεκριμένο ρόλο» είπε για τον Τζο του Milky Way.

«Ενοχλούνται να βλέπουν κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουν συνηθίσει. Αρνούνται να δεχθούν ότι καθόμαστε στο λεωφορείο δίπλα σε τέτοια άτομα, πάμε σουπερμάρκετ με τέτοια άτομα. Αυτό που τους εξαγρίωσε στον ρόλο μου είναι ότι δεν υπάρχει μία ενοχή για τη σεξουαλικότητά του. Είναι στην εφηβεία, είναι σεξουαλικός, φλερτάρει, κάνει σεξ. Ό,τι χαίρεται πολύ με το σώμα του και ίσως αυτό κάπου να τους προκαλεί» είπε ο Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος.



«Όλος αυτός ο καθωσπρεπισμός, ό,τι δεν πρέπει να εκφραζόμαστε. Συμβαίνει και στις γυναίκες αλλά σε μικρότερη κλίμακα πια. Ο κακός χαρακτηρισμός δεν ισχύει μόνο στους στρέιτ, λευκούς άνδρες» είπε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος.

«Αλλάζουν τα πράγματα και οι νέες γενιές ενημερώνονται περισσότερο μέσα από τα social αλλά η πρώτη πηγή που ένας άνθρωπος έρχεται σε επαφή είναι η οικογένεια και το σχολείο, οπότε αν στην οικογένεια κάτι δεν πάει καλά και υπάρχει μια κλεισούρα όσον αφορά τον περίγυρο μετά βγάζει αρκετές φοβίες και στο σχολείο τα παιδιά είναι πολύ έντονα» είπε.

«Μεγάλωσα σε μία οικογένεια με έναν πατέρα και δύο αδέλφια αρκετά πατριαρχικά. Η μητέρα μου αποφάσισε να κάνει μία άλλη οικογένεια. Από τα 6 ζούσα με τον πατέρα και με την αδελφή μου την Κατερίνα και έχω και τον Αλέξανδρο δύο χρόνια μικρότερο αδελφό μου. Μεγάλωσα σε μία αρκετά λαϊκή οικογένεια, ο πατέρας μου ήρθε από χωριό της Άρτας, δούλευε στην οικοδομή και άρχισε μετά τα βγάζει λεφτά. Είχε τέτοιες προσλαμβάνουσες» είπε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός.





«Σχολίαζαν πάρα πολύ το κούρεμά μου στο Twitter» είπε για τα κακεντρεχή σχόλια που λάμβανε στην αρχή. «Επειδή είναι τηλεόραση και οι άνθρωποι ταυτίζουν πάρα πολύ τον ρόλο με τον άνθρωπο. Υπήρχε μία τάση, μία υπερβολή με τον κόσμο να λέει ότι αν τον βρω στον δρόμο θα τον πάρω αγκαλιά, θα τον σπρώξω» είπε για τις αντιδράσεις του κοινού. Η πρώτη του κίνησή του ήταν να μιλήσει με τον σκηνοθέτη Βασίλη Κεκάτο.