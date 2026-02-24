Κλέλια Ανδριολάτου - Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Στο after party για τα Bafta 2026

Φωτογραφίες από το after party για τα Bafta 2026 δημοσίευσε, χθες, η Κλέλια Ανδριολάτου στο Instagram.

Μαζί της ήταν και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Τα BAFTA 2026 έγιναν την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια διοργανώθηκε το after party. To event διοργανώθηκε από τη British Vogue και το GQ, συγκεντρώνοντας κορυφαία ονόματα του κινηματογράφου, της μόδας και της διεθνούς showbiz.

Κλέλια Ανδριολάτου και Χριστόφορος Παπακαλιάτης που υποδύονται το ζευγάρι στην επιτυχημένη σειρά «Maestro» που προβάλλεται από το Mega και είναι διαθέσιμη και στο Netflix, ήταν καλεσμένοι στο after party και μοιράστηκαν φωτογραφίες και βίντεο.

Στο after party για τα Bafta 2026, Κλέλια Ανδριολάτου και Χριστόφορος Παπακαλιάτης συνάντησαν και φωτογραφήθηκαν με κορυφαίους σταρ, όπως ο Ίθαν Χοκ.

«Το Λονδίνο δεν κοιμήθηκε. Aπλώς μεταφέρθηκε στο after party» έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Κλέλια Ανδριολάτου - Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Οι φωτογραφίες από το after party

Φωτ. Instagram

