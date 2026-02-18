Κλείνει μετά από 62 χρόνια η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle

Πακέτο περικοπών για την εξοικονόμηση 21 εκατομμυρίων ευρώ, εξετάζει το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση του οργανισμού μετά τη μείωση της ομοσπονδιακής επιχορήγησης προς τη Deutsche Welle.

Deutsche Welle: Η ανακοίνωση για τις περικοπές

«Μετά τη μείωση της ομοσπονδιακής επιχορήγησης προς τη Deutsche Welle (DW) για το 2026, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση του οργανισμού συνεδρίασαν από κοινού προκειμένου να εξετάσουν ένα εκτενές πακέτο μέτρων για την εξοικονόμηση 21 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, διακόπτεται η ελληνική υπηρεσία, ενώ το δημοσιογραφικό χαρτοφυλάκιο σε άλλες γλώσσες περιορίζεται. Η γερμανόφωνη δημοσιογραφική προσφορά θα συγχωνευθεί με τα μαθήματα γερμανικής γλώσσας. Παράλληλα, καταργούνται πολλές θέσεις εργασίας σε όλον τον οργανισμό και μειώνονται σημαντικά τα επενδυτικά κονδύλια. Συνολικά, επηρεάζονται περίπου 160 θέσεις πλήρους απασχόλησης, αν και ο τελικός αριθμός ενδέχεται να διαφοροποιηθεί. Δεν προβλέπονται απολύσεις.

Ο πρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, δρ. Karl Jüsten, δήλωσε ότι η DW «οφείλει να παραμείνει ισχυρή φωνή υπέρ της ελευθερίας, ιδιαίτερα σε περιορισμένα μιντιακά περιβάλλοντα όπως η Ρωσία και το Ιράν». Τόνισε πως οι περικοπές θα οδηγήσουν σε σημαντική απώλεια απήχησης, σε μια περίοδο που Ρωσία και Κίνα επενδύουν έντονα στα κρατικά τους μέσα ενημέρωσης και η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διεθνή ραδιοτηλεοπτική παρουσία δημιουργεί επιπλέον κενά.

Deutsche Welle: Η αναφορά στην ελληνική υπηρεσία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι για περισσότερα από 60 χρόνια ενίσχυε τις ελληνογερμανικές σχέσεις και προέβαλε τη γερμανική οπτική στην Ελλάδα. «Δεν λάβαμε αυτή την απόφαση ελαφρά τη καρδία», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι υπήρξαν και διαφωνίες.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δρ. Achim Dercks, υπογράμμισε ότι οι νέες περικοπές έρχονται μόλις δύο χρόνια μετά από προηγούμενο πακέτο εξοικονομήσεων 20 εκατ. ευρώ, κάτι που, όπως είπε, αντιβαίνει στη δέσμευση της κυβέρνησης για ενίσχυση της DW. Χωρίς αποκατάσταση της χρηματοδότησης στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του 2027, προειδοποίησε για μακροπρόθεσμη υποβάθμιση της δημοσιογραφικής ποιότητας, των τεχνικών υποδομών και της εμβέλειας.

Η γενική διευθύντρια της DW, Barbara Massing, χαρακτήρισε τα μέτρα «εξαιρετικά επώδυνα», σημειώνοντας ότι αποδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητα του οργανισμού σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής σημασίας της γερμανικής και ευρωπαϊκής παρουσίας. Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι η πρωτοβουλία για αναβάθμιση ποιότητας και ψηφιακό μετασχηματισμό θα συνεχιστεί, έστω με βραδύτερο ρυθμό.

Στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του 2026, η επιχορήγηση προς τη DW μειώθηκε κατά 10 εκατ. ευρώ, στα 415 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η μη αντιστάθμιση των μισθολογικών αυξήσεων προσθέτει 11 εκατ. ευρώ επιπλέον κόστος. Συνολικά απαιτούνται περικοπές 21 εκατ. ευρώ.

Η ελληνική υπηρεσία διακόπτεται. Η DW επισημαίνει ότι η Ελλάδα είναι σταθερή δημοκρατία με πολυφωνικό μιντιακό τοπίο και μέλος της ΕΕ, γεγονός που συνέβαλε στην επιλογή περικοπής.

Η γερμανόφωνη προσφορά αναδιαρθρώνεται: οι υπηρεσίες DW German και DW Learn German συγχωνεύονται, με τον προϋπολογισμό να μειώνεται σχεδόν στο μισό. Το νέο ενιαίο προϊόν θα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές επιπέδου Β1/Β2 εκτός της περιοχής DACH (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία).

Μειώνεται ο προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες στα πορτογαλικά για την Αφρική και στα νταρί/παστό για το Αφγανιστάν. Περιορίζονται οι εκδόσεις των ισπανόφωνων τηλεοπτικών δελτίων. Διακόπτονται, μεταξύ άλλων, η ρωσόφωνη σατιρική εκπομπή Zapovednik, το πολιτιστικό περιοδικό Arts Unveiled, το debate Auf den Punkt, καθώς και σειρά θεματικών εκπομπών στα πορτογαλικά και ευρωπαϊκών παραγωγών.

Περισσότερο από το ένα τρίτο των περικοπών θα προέλθει από διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης για μείωση κόστους. Επηρεάζονται προγράμματα επιμόρφωσης, εκδηλώσεις, επενδύσεις σε τεχνικό εξοπλισμό και εφαρμογές, καθώς και η επέκταση νέων διεθνών γραφείων ανταποκριτών.

Η DW σημειώνει ότι οι περικοπές θα εφαρμοστούν με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο και σε συμφωνία με τις στρατηγικές της προτεραιότητες.

Με πληροφορίες από Deutsche Welle