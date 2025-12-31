Klavdia για Eurovision 2025: «Μετά τον εθνικό τελικό φρίκαρα, κλειδώθηκα στο δωμάτιό μου για δύο μέρες»

Για την εμπειρία της στη Eurovision 2025 μίλησε η Klavdia.

Την Klavdia υποδέχτηκαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγωστόπουλος την παραμονή Πρωτοχρονιάς στο «Στούντιο 4».

Η νεαρή τραγουδίστρια, μεταξύ άλλων, μίλησε για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2025, αλλά και για τη συμμετοχή της στον μουσικό διαγωνισμό φέτος.

«Εγώ πήγα στον εθνικό τελικό με έναν αέρα ότι ''πάω να με γνωρίσει ο κόσμος και λίγο πιο πολύ οι Eurofans''. Δεν ήμουν σίγουρη ότι θα κερδίσω. Είχα προετοιμαστεί για το σενάριο ότι δεν θα κερδίσω. Και τελικά κερδίζω. Και κλειδώθηκα στο δωμάτιό μου τις επόμενες δύο μέρες για να συνειδητοποιήσω τι έχω να κάνω», είπε αρχικά η Klavdia.

Και πρόσθεσε: «Φρικάρα. Γινόταν πανικός στο σπίτι, οι τηλεοράσεις στη διαπασών με τα πάνελ. Τους έλεγα ''μη μου πείτε τίποτα, δεν θέλω να ακούσω τι είπαν''. Ήθελα απλά να συνειδητοποιήσω τι έρχεται τους επόμενους μήνες. Μετά μπήκα στο mode ρομποτάκι. Από τη στιγμή που πάμε, πάμε».

Klavdia: Η εμπειρία της στη Eurovision 2025

Για την εμπειρία της από τη Eurovision, η Klavdia ανέφερε: «Είχα θέσει άλλα expectations για τη Eurovision και πήγε πολύ, πολύ καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα. Μετά τη Eurovision ήρθε μια τεράστια αποδοχή από τον κόσμο, τόση αγάπη, τόση στήριξη. Άκουγα συχνά ότι ''είναι τόσο ωραίο το τραγούδι, είναι τόσο ελληνικό, που νιώθουμε περήφανοι και δεν μας ενδιαφέρει τι θέση θα πάρουμε''. Αυτό για μένα ήταν το πιο σημαντικό, ότι ο κόσμος αγάπησε το τραγούδι σαν τραγούδι».

Κλείνοντας, η Klavdia στάθηκε στην στιγμή του ημιτελικού και σημείωσε: «Στον ημιτελικό πέρασαν τα πάντα από το κεφάλι μου. Ήταν βασανιστικά δευτερόλεπτα. Έκανα σενάρια για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, σε περίπτωση αποτυχίας. Αλλά ήμουν σίγουρη για εμένα, ότι θα ανέβω στη σκηνή και θα αποδώσω. Για τα αποτελέσματα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, άνθρωποι ψηφίζουν. Δεν πήγα για τον εαυτό μου, κουβαλούσα μια χώρα».