Κιμ Καρντάσιαν: Μεταμορφώθηκε σε showgirl του Λας Βέγκας στο σετ της νέας ταινίας όπου πρωταγωνιστεί

Φωτογραφίες της Κιμ Καρντάσιαν από το σετ της επερχόμενης κωμωδίας του Netflix, «The Fifth Wheel», ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Η Κιμ Καρντάσιαν όπως διακρίνεται και στα πλάνα, μεταμορφώθηκε σε showgirl του Λας Βέγκας για τις ανάγκες του ρόλου της.

Μαζί της απαναθατίστηκε και ο Γουίλ Φέρελ, σχεδόν αγνώριστος με μακριά ξανθιά περούκα και γένια, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων σε εξωτερικό χώρο.

Σύμφωνα με την επίσημη περίληψη της ταινίας, «The Fifth Wheel», μια παρέα φίλων από το λύκειο προσπαθούν να έρθουν ξανά κοντά, κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου στο Λας Βέγκας.

Τότε, μια εντυπωσιακή γυναίκα που υποδύεται η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίζεται, και η παρέα αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τις κακές επιλογές και τις φθίνουσες φιλίες τους.

Η ταινία σηματοδοτεί τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο της σε κινηματογραφική ταινία. Η μετάβασή της στη μεγάλη οθόνη έρχεται μετά τη συμμετοχή της στο δράμα του Hulu, «All’s Fair», όπου υποδύθηκε μία δικηγόρο και στην πιο πρόσφατη σεζόν του American Horror Story.

Τον Ιανουάριο, η Kardashian παραδέχθηκε ότι ένιωσε «κατακλυσμένη» από τις αυστηρές κριτικές για το All’s Fair. «Πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίζεις τα ζητήματα άμεσα και γρήγορα, είτε πρόκειται για αλλαγές στο όνομα Kimono σε SKIMS, είτε για άλλα θέματα. Πρέπει να αντιδράς γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο podcast «Khloé in Wonder Land».

Η Κιμ Καρντάσιαν είχε κάνει το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο το 2008 με την ταινία Disaster Movie και έχει εμφανιστεί σε ταινίες όπως τα Ocean’s Eight, Deep in the Valley και Temptation: Confession of a Marriage Counselor του Tyler Perry το 2013, καθώς και σε αρκετές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές εμφανίσεις ως η ίδια.

Με πληροφορίες από PEOPLE