Κένταλ Τζένερ: Η εξομολόγηση για την Κέιτλιν Τζένερ - «Μερικές φορές απογοητεύομαι μαζί της»

Η Κένταλ Τζένερ μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση της με τον πατέρα της, Κέιτλιν Τζένερ.

Στο επεισόδιο του ριάλιτι σόου «The Kardashians» που προβλήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, το 29χρονο super model εμφανίστηκε να κάθεται δίπλα στην 76χρονη Κέιτλιν σε μια οικογενειακή συγκέντρωση, όπου η συζήτηση στράφηκε στις φετινές πυρκαγιές του Λος Άντζελες.

Η Κέιτλιν επέμενε ότι το σπίτι της στο Μάλιμπου ήταν ασφαλές και ότι σκόπευε να μείνει εκεί με ένα λάστιχο ποτίσματος, αντί να απομακρυνθεί από την περιοχή.

Σε μια σπάνια εξομολόγησή της στην κάμερα, η Κένταλ είπε:

«Πρέπει, κατά κάποιον τρόπο, να διαχωρίζω τη σχέση μου με τον μπαμπά μου, γιατί την αγαπώ. Είναι ο πατέρας μου. Έχουμε καλή σχέση. Αλλά μερικές φορές απογοητεύομαι μαζί της για κάποια πράγματα, επειδή έχουμε εντελώς διαφορετικές απόψεις σε ορισμένα θέματα.»

Παρά τις διαφορές τους, η Κένταλ πρόσθεσε ότι κατανοεί πόσο σημαντικό είναι να διατηρεί την Κέιτλιν στη ζωή της.

«Πέρα από αυτό, θέλω πάντα να την συμπεριλαμβάνω,» είπε η 29χρονη. «Γνωρίζω ότι η ζωή της πέρα από την οικογένεια είναι περιορισμένη και νομίζω ότι αυτό την κάνει να νιώθει μοναξιά. Δεν θέλεις ποτέ να βλέπεις κάποιον να είναι λυπημένος - ειδικά τον πατέρα σου, κάποιον που αγαπάς και νοιάζεσαι πραγματικά.»

Η Κέιτλιν έχει εκφράσει ανοιχτά τις συντηρητικές πολιτικές της πεποιθήσεις και είχε θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτρια της Καλιφόρνια, αλλά έχασε στις επαναληπτικές εκλογές του 2021. Αν και η Κένταλ δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις πολιτικές απόψεις της Κέιτλιν στο επεισόδιο, η πρώην σύζυγος της Κέιτλιν, Κρις Τζένερ, έχει στο παρελθόν επικρίνει την Κέιτλιν για το ότι εκφράζει δημόσια τις πολιτικές της θέσεις.

Σε ένα επεισόδιο του I Am Cait το 2016, η Κρις είχε πει στην Κέιτλιν:

«Δεν είσαι πολιτικός, αλλά μερικές φορές νομίζεις ότι είσαι. Όταν μιλάς με κάποιον για τις απόψεις σου, δεν θα συμφωνούν όλοι πάντα μαζί σου. Και κάποιες φορές μπορεί να γίνεσαι λίγο ευερέθιστη εξαιτίας αυτού.»

Η εμφάνιση της Κέιτλιν στο επεισόδιο της Πέμπτης αποτελεί την πρώτη της συμμετοχή στη νέα σειρά της οικογένειας στο Hulu. Αν και η Κέιτλιν ήταν τακτικό μέλος στο Keeping Up with the Kardashians, δεν είχε εμφανιστεί στο The Kardashians μέχρι τώρα.

Η Κρις, 69 ετών, προσκάλεσε την πρώην σύζυγό της να ενωθεί με την υπόλοιπη οικογένεια για ένα τελευταίο δείπνο στο σπίτι τους στο Hidden Hills, που ονομάζεται El Dorado Meadow. Η Κέιτλιν ζούσε σε αυτό το σπίτι όταν ήταν παντρεμένη με την Κρις, και ήταν το βασικό σκηνικό της εκπομπής Keeping Up with the Kardashians.

Καθώς η οικογένεια στεκόταν σε κύκλο κρατώντας τα χέρια πριν το δείπνο, η Κρις είπε: «Ο πατέρας σας κι εγώ αγοράσαμε αυτό το σπίτι πριν από πολλά χρόνια, και νομίζω ότι λείπει ένα άτομο που θα έπρεπε να είναι εδώ για να αποχαιρετήσει μαζί μας αυτό το σπίτι.»

Πρόσθεσε ότι «δεν θα ήταν το ίδιο» χωρίς την Κέιτλιν εκεί - λίγο πριν η Κέιτλιν εμφανιστεί ξαφνικά, προς έκπληξη όλων.

Η Κρις, η οποία είχε μια ταραχώδη σχέση με την Κέιτλιν τα τελευταία χρόνια - μετά τον χωρισμό τους, τη φυλομετάβαση της Κέιτλιν και τα δημόσια σχόλιά της για την Κρις - παραδέχτηκε ότι ήταν δύσκολο να αποφασίσει να την προσκαλέσει.

Ωστόσο, τελικά έκρινε ότι ήταν το σωστό πράγμα να κάνει για τη συγκεκριμένη περίσταση.

«Είναι σωστό να είναι κι εκείνη εδώ απόψε, γιατί υπήρξε μέρος όλων αυτών των υπέροχων αναμνήσεων,» είπε η Κρις σε εξομολόγησή της στην κάμερα.

«Δεν ήταν μόνο το δικό μου σπίτι - ήταν το δικό μας σπίτι.»

