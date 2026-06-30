Κέβιν Σπέισι: «Δεν είπα ποτέ ότι δεν υπήρχε φωτιά»

Ο Κέβιν Σπέισι είπε ότι αισθάνεται πλέον «πολύ πιο ευπρόσδεκτος» στο Χόλιγουντ, σχεδόν εννέα χρόνια μετά τις καταγγελίες που τον έθεσαν εκτός πρώτης γραμμής στην αμερικανική βιομηχανία του θεάματος.

Ο ηθοποιός, καλεσμένος στο podcast «Club Random» του Bill Maher, ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να βρίσκεται σε αυτό που ο παρουσιαστής περιέγραψε ως «φυλακή του show business». «Αισθάνομαι λιγότερο στη φυλακή απ’ ό,τι πριν», απάντησε ο Σπέισι, λέγοντας ότι πιστεύει πως η στάση απέναντί του έχει αρχίσει να αλλάζει.

Ο Maher, παρότι δεν εμφανίστηκε εχθρικός απέναντί του, δεν απέφυγε την ευθεία ερώτηση. «Όταν υπάρχει ένας άνθρωπος, λες “δεν ξέρω, δεν ήμουν στο δωμάτιο”. Όταν όμως φτάνεις στον αριθμό που υπήρξε στη δική σου περίπτωση, υπάρχει πολύς καπνός για να μην υπάρχει φωτιά», του είπε, αναφερόμενος στις καταγγελίες που διατυπώθηκαν εναντίον του από το 2017 και μετά.

Ο Σπέισι απάντησε χρησιμοποιώντας την ίδια μεταφορά. «Δεν είπα ποτέ ότι δεν υπήρχε φωτιά», είπε. «Απλώς δεν ήταν μια τεράστια δασική πυρκαγιά. Ήταν μια μικρή φωτιά στην κουζίνα που θα μπορούσε να είχε σβήσει με έναν πυροσβεστήρα».

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποστήριξε ότι έχει κερδίσει «σε κάθε δικαστήριο όπου υπήρξε σώμα ενόρκων». Το 2022, σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη έκρινε ότι δεν ήταν υπεύθυνος στην αστική υπόθεση που είχε ασκήσει εναντίον του ο ηθοποιός Άντονι Ραπ. Το 2023, δικαστήριο στο Λονδίνο τον αθώωσε από εννέα κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, που αφορούσαν τέσσερις άνδρες και περιστατικά που φέρονταν να είχαν συμβεί μεταξύ 2001 και 2013.

Τον Μάρτιο, ο Σπέισι κατέληξε σε συμβιβασμό με τρεις άνδρες που τον είχαν κατηγορήσει για σεξουαλική επίθεση, σε αστική υπόθεση που επρόκειτο να εκδικαστεί στο Λονδίνο. Οι όροι του συμβιβασμού δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Στη συνέντευξη, ο Σπέισι παραδέχθηκε ότι προσέγγιζε συχνά άνδρες ερωτικά. «Φλέρταρα με πολλούς άνδρες», είπε. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι σε ορισμένες υποθέσεις «ένα μέρος από κάτι είναι αληθινό», αλλά στη συνέχεια «ξανασκέφτηκε, ξανασχεδιάστηκε ή επινοήθηκε εξ ολοκλήρου».

Ο ηθοποιός μίλησε και για τη σεξουαλικότητά του, λέγοντας ότι για πολλά χρόνια ήταν «πολύ, πολύ κλεισμένος». «Ήμουν απολύτως κλεισμένος», είπε, προσθέτοντας ότι πίστευε πως κανείς δεν ήξερε ότι είναι gay, ενώ «φυσικά όλοι περίπου το ήξεραν». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι φήμες γύρω από τη σεξουαλικότητά του τον έκαναν να νιώθει ότι δεχόταν επίθεση αντί να συναντά κατανόηση.

Ο Σπέισι είχε κάνει coming out ως gay το 2017, στην ίδια δημόσια δήλωση με την οποία απαντούσε στις πρώτες καταγγελίες του Άντονι Ραπ. Η χρονική σύμπτωση είχε τότε προκαλέσει έντονη κριτική, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι η αναφορά στη σεξουαλικότητά του λειτουργούσε ως προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης από τις καταγγελίες.

Μετά το 2017, ο Σπέισι απομακρύνθηκε από το «House of Cards» του Netflix και αντικαταστάθηκε από τον Christopher Plummer στο «All the Money in the World» του Ridley Scott. Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί κυρίως σε ευρωπαϊκές παραγωγές και μικρότερα ανεξάρτητα projects, ενώ έχει αρχίσει να λαμβάνει ξανά βραβεία και δημόσιες προσκλήσεις σε φεστιβάλ.

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να κοιτάζουν τι πραγματικά συνέβη», είπε στον Maher. «Ίσως εννέα χρόνια να ήταν αρκετά. Αν ήμουν αθλητής, θα με είχαν αφήσει στον πάγκο για επτά αγώνες».

Η συνέντευξη λειτουργεί ως ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια του Σπέισι να επιστρέψει στο δημόσιο πεδίο: όχι μόνο ως ηθοποιός που αθωώθηκε ή κρίθηκε μη υπεύθυνος σε σημαντικές δικαστικές υποθέσεις, αλλά και ως σταρ που ζητά από το Χόλιγουντ να θεωρήσει ότι η περίοδος της τιμωρίας του έχει πια ολοκληρωθεί.

με στοιχεία από Variety