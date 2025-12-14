Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Θα τη δείτε σε κάποιο μαγνητοσκοπημένο γύρισμα»

Σε μία απαραίτητη διευκρίνηση σχετικά με τα μαγνητοσκοπημένα γυρίσματα του θεσμού των «battles» και την Έλενα Παπαρίζου, προχώρησε ο παρουσιαστής του «The Voice of Greece» Γιώργος Καπουτζίδης στο σημερινό επεισόδιο.

Υπενθυμίζεται πως η Έλενα Παπαρίζου διακομίστηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο μετά από έντονη αδιαθεσία, που αισθάνθηκε σε πρόβα του «The Voice of Greece», και έτσι κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

«Να διευκρινίσω και το εξής. Όπως γνωρίζετε, σ' αυτό το σημείο, πριν τα lives, τα battles όπως και οι blind audition και τα νοκ άουτς είναι μαγνητοσκοπημένα. Από τη στιγμή που είναι μαγνητοσκοπημένα, κάποια γυρίσματα έχουν γίνει ήδη, κάποια γίνονται σήμερα, άρα σ' όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, άλλες φορές θα βλέπετε την Έλενα, άλλες τον Κωστή. Δεν θα σας λείψει έτσι κανένας, θα τους βλέπετε και τους δύο» είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Έλενα Παπαρίζου: Η πρώτη της ανάρτηση μετά τη νοσηλεία

Στην πρώτη ανάρτησή της μετά την εισαγωγή και τη νοσηλεία της σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, προχώρησε η Έλενα Παπαρίζου.

Το πρωί του Σαββάτου, προχώρησε στην πρώτη της ανάρτηση μετά τη νοσηλεία της στα social media, θέλοντας να ευχαριστήσει τους συνεργάτες της στο «The Voice of Greece», οι οποίοι θα βοηθήσουν για όσο καιρό θα παραμείνει εκτός.

«Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο The Voice, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο #TeamHelena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: ο κουμπάρος μου, Πάνος Μουζουράκης και ο λατρεμένος μου φίλος, Γιώργος Καπουτζίδης. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους. Και τώρα στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός Κωστής Μαραβέγιας, ο Κωστής μου», συνέχισε.

«Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες. Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ! Τα καλύτερα έρχονται», κατέληξε.