Καβγάς Παγώνη - Καλλιακμάνη για την κακοκαιρία: «Εσύ μπορείς να φτιάξεις το σπίτι αν καεί;»

Έντονη διαφωνία είχαν το πρωί της Παρασκευής (23/1), μεταξύ τους, η Ματίνα Παγώνη και ο Γιώργος Καλλιακμάνης, αναφορικά με την κακοκαιρία και τον θάνατο της 56χρονης εκπαιδευτικού στη Γλυφάδα.

Όλα έγιναν, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης, όταν η 56χρονη επιστρέφοντας στο σπίτι από την εργασία της, προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, στη συμβολή των οδών Κυρίλλου και Μεθοδίου και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Όπως περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τη φονική παράσυρσή της από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους, ένας ορμητικός χείμαρρος με φερτά υλικά, μπάζα και πέτρες την παρέσυραν με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό της κάτω από το όχημα που βρισκόταν και αυτό μέχρι τη μέση, μέσα στο νερό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη βρισκόταν στο φροντιστήριο όταν ξέσπασε η καταιγίδα και μετακινήθηκε μέσα στις ακραίες συνθήκες όταν της είπαν ότι το σπίτι της πλημμυρίζει.

Πώς ξέσπασε ο καβγάς μεταξύ Παγώνη και Καλλιακμάνη

Ο καβγάς έγινε στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» και ξεκίνησε όταν η Ματίνα Παγώνη έθεσε ζήτημα προσωπικής ευθύνης των πολιτών.

«Υπάρχει και η προσωπική ευθύνη του καθενός. Είχαν σταλεί μηνύματα για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως «το νερό που έπεφτε εκείνη την ώρα δεν περιγράφεται».

«Αυτό το έχουμε δει και σε πυρκαγιές. Ο κόσμος, παρότι ξέρει ότι κινδυνεύει από τη φωτιά, κάθεται για να σώσει το σπίτι του», είπε ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.

Ο κ. Καλλιακμάνης υποστήριξε ότι η Πολιτεία φέρει ευθύνες, καθώς αν οι αποζημιώσεις ήταν πραγματικές και άμεσες, ο κόσμος θα εγκατέλειπε ευκολότερα τα σπίτια του. «Αν η πολιτεία αποζημίωνε τους πολίτες, τότε πιο εύκολα θα έφευγαν», τόνισε.

«Φταίει η πολιτεία επειδή κάποιος βγήκε από το σπίτι του; Αυτό λες;», ήταν η απάντηση της κυρίας Παγώνη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έντονος διάλογος.

Ο καβγάς Ματίνας Παγώνη και Γιώργου Καλλιακμάνη συνεχίστηκε: