Just the 2 of Us: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της 6ης σεζόν

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για την έκτη σεζόν του «Just the 2 of Us» που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου στις 20:00 στον Alpha.

Το τρέιλερ του «Just the 2 of Us» μεταφέρει τον τηλεθεατή σε μια μπουάτ της δεκαετίας του '60. Ο Νίκος Κοκλώνης και η Βίκυ Σταυροπούλου ετοιμάζονται να διασκεδάσουν τους θαμώνες του μαγαζιού, ενώ η Καίτη Γαρμπή, η Δέσποινα Βανδή και ο Σταμάτης Φασουλής προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά.

Στο τρέιλερ του «Just the 2 of us» ακούγεται το τραγούδι «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω», με μια παραλλαγή στους στίχους. Ο Νίκος Κοκλώνης, η Βίκυ Σταυροπούλου, η Καίτη Γαρμπή, η Δέσποινα Βανδή και ο Σταμάτης Φασουλής τραγουδούν «Πάρτε όλοι θέσεις επιτέλους τώρα ξεκινάμε, Σάββατο είναι που αλλού να πάμε, βάλτε τώρα Alpha, είναι οκτώ» και μεταδίδουν τον ενθουσιασμό και τη θετική τους διάθεση για τον νέο κύκλο του «Just the 2 of us».