JJ από την Αυστρία: Η οπερατική φωνή που «απειλεί να σαρώσει» τη Eurovision 2025

Το όνομα του JJ από την Αυστρία είναι από τα μεγαλύτερα φαβορί της Eurovision 2025.

Ο 24χρονος τραγουδά το «Wasted Love» και είναι ένας από τους LGBTQ+ καλλιτέχνες που προκρίθηκαν στον τελικό της Eurovision.

Για τις στοιχηματικές εταιρείες, ο JJ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει μετά τους KAJ - Bara Bada Bastu που εκπροσωπούν τη Σουηδία.

Το πλήρες όνομά του είναι Johannes Pietsch και είναι καλλιτέχνης της κλασσικής μουσικής που ξεχωρίζει για τις πολύ υψηλές νότες τις οποίες μπορεί να φτάσει, όπως και άλλωστε έκανε στον Β' ημιτελικό, εντυπωσιάζοντας το κοινό στη Βασιλεία.

Με καταγωγή και από την Αυστρία και από τις Φιλιππίνες, ο γεννημένος στη Βιέννη JJ, έχει αποκτήσει ήδη το δικό του κοινό, ενώ πολλοί από τους άλλους συμμετέχοντες αναγνωρίζουν το εύρος της οπερατικής φωνής του, που από τις πρόβες κιολας εντυπωσίασε.

Πριν τη συμμετοχή του στην Eurovision 2025, ο JJ ηταν ήδη γνωστός στο ευρύ κοινό και τους τηλεθεατές του Voice στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 2019, όπου έφτασε μέχρι τα Knockouts από την ομάδα του Will.IAm. Έχει επίσης διαγωνιστεί στο Starmania.

Από τη στιγμή που οι πιθανότητες να κερδίσει είναι πολλές, η Αυστρία αρχίζει να προετοιμάζεται για μια ενδεχόμενη διοργάνωση στη χώρα, μετά την Conchita Wurst που κέρδισε το 2014 και έφερε τον διαγωνισμό στη χώρα της.

Eurovision 2025: Το τραγούδι της Αυστρίας

Το «Wasted Love» αφορά την ανεκπλήρωτη αγάπη, έναν έρωτα χωρίς ανταπόκριση.

Το τραγούδι ξεκινά με τους στίχους: «I'm an ocean of love. And you're scared of water (Είμαι ένας ωκεανός από αγάπη. Και εσύ φοβάσαι το νερό) Σε συνέντευξή του, ο Αυστριακός «Υπάρχει ένα μοναδικό είδος σπαραγμού όταν έχεις τόση αγάπη να δώσεις αλλά δεν μπορείς να την προσγειώσεις πουθενά. Είναι σαν να παρασύρεσαι στη θάλασσα πάνω σε ένα εύθραυστο χάρτινο καραβάκι - να αρπάζεσαι από κάθε ίχνος ελπίδας, μόνο και μόνο για να τη βλέπεις να διαλύεται από κάτω σου, και όμως, υπάρχει κάτι αναμφισβήτητα όμορφο σε αυτή την αφελή αφοσίωση. Διότι, τελικά, το να μπορείς απλώς να αγαπάς -όσο κι αν σπαταλιέσαι- είναι από μόνο του ένα όμορφο πράγμα».

Eurovision 2025: Το μήνυμα του JJ ως εκπροσώπου της LGBTQ+

Εκτός από τη χώρα του, ο JJ δηλώνει και εκπρόσωπος της LGBTQ+ κοινότητας στη Eurovision, στέλνοντας το δικό του μήνυμα μέσω του queer.de τον Μάρτιο ότι: «Το προσωπικό μου μήνυμα θα ήταν απλά να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, επειδή η αγάπη είναι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο και το μίσος είναι το πιο φρικτό πράγμα. Όταν είναι εκεί ο ένας για τον άλλον, όλα λειτουργούν τέλεια».

Για το ταλέντο του JJ η διευθύντρια προγράμματος του ραδιοτηλεοπτικού φορέα ORF στην Αυστρία, Stefanie Groiss Horowitz, δήλωσε: «Ο JJ είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο! Με αυτόν, στέλνουμε στη Βασιλεία έναν μοναδικό καλλιτέχνη που φέρνει τη δική του μαγεία στη σκηνή του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, με μαγευτικό ποπ και κλασικό τραγούδι».