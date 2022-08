The Jetsons: Γιατί κανείς δεν ήταν χαρούμενος και τι προέβλεψαν σωστά -και λάθος- για το μέλλον

Ετοιμαστείτε να γνωρίσετε -αν δεν τον ξέρετε ήδη- τον George Jetson, που χθες είχε γενέθλια.

Ο θρυλικός άνθρωπος του μέλλοντος που πατούσε κουμπιά και οδηγούσε ιπτάμενα αυτοκίνητα υποτίθεται πως γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου 2022. Κι ενώ ο George γιόρτασε τα πρώτα του γενέθλια, η δημοφιλής σειρά κινουμένων σχεδίων ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 60ά της: έκανε ντεμπούτο στις 23 Σεπτεμβρίου 1962, έναν αιώνα πριν από το σημείο που διαδραματίζεται.

Αυτό σημαίνει πως υποτίθεται ότι απέχουμε μόλις 40 χρόνια από τον κόσμο των Jetsons με τη Rosie το ρομπότ, τις μηχανικές οδοντόβουρτσες και τις πολυκατοικίες ψηλά πάνω από τα σύννεφα.

Γιατί, λοιπόν, τόσα χρόνια μετά, εξακολουθούμε να θεωρούμε μια ελαφρώς γλυκανάλατη, παλιομοδίτικη κωμική σειρά κινουμένων σχεδίων ως σημείο αναφοράς του τι θα μπορούσε να γίνει;

«Μιλάμε ακόμη για το μέλλον με όρους Jetsons», λέει ο Jared Bahir Browsh, συγγραφέας του βιβλίου Hanna-Barbera: A History. «Μια εκπομπή που αρχικά έτρεξε για μία σεζόν είχε τέτοια επίδραση στον τρόπο που βλέπουμε τον πολιτισμό και τη ζωή μας». (Οι Jetsons κυκλοφόρησαν στην πραγματικότητα σε δύο μέρη: ο πρώτος κύκλος της δεκαετίας του '60 ήταν μόλις 24 επεισόδια, και στη συνέχεια ένα reboot το 1985 πρόσθεσε άλλα 50).

Η New York Post εξέτασε αναλυτικά τι πρόβλεψαν σωστά οι «The Jetsons» σχετικά με το μέλλον - και πού έκαναν απίστευτα λάθος.

Ακριβείς προβλέψεις

Παρά το sci-fi σκηνικό, το «The Jetsons» ήταν μια τυπική πατριαρχική κωμική σειρά της δεκαετίας του '60, δείχνοντας πώς ο George, η σύζυγός του Jane, η έφηβη κόρη τους Judy και ο μικρός γιος τους Elroy ικανοποιούν τις ανάγκες τους με αυτοματοποιημένες συσκευές και πανταχού παρόντες κυλιόμενους διαδρόμους, αλλά εξακολουθούν να τσακώνονται για τυπικά εργασιακά και οικογενειακά προβλήματα.

Κι όμως, «αποτελεί το σημαντικότερο έργο φουτουρισμού του 20ού αιώνα», σύμφωνα με το περιοδικό Smithsonian.

Για το κοινό της δεκαετίας του 1960, το βιντεοτηλέφωνο των Jetsons - μια τεράστια συσκευή, στην οποία η στατική οθόνη δίνει τη θέση της σε μια εικόνα του ατόμου που προσπαθεί να επικοινωνήσει- φαινόταν σαν όνειρο. Φωτ: Everett Collection

Ένα από τα πράγματα που διαχωρίζει τους «Jetsons» τόσο ξεκάθαρα από άλλες επιστημονικές ταινίες, σύμφωνα με τον Danny Graydon, συγγραφέα του βιβλίου The Jetsons: The Official Guide to the Cartoon Classic, είναι ότι δεν είναι ούτε δυστοπικό ούτε ουτοπικό - σίγουρα όχι το «Mad Max» αλλά ούτε και το «Star Trek».

«Προσπαθούσαμε να έχουμε αυτή την προοδευτική άποψη για το πού μπορεί να βρισκόμαστε έναν αιώνα μετά από την πρώτη προβολή της σειράς», λέει ο Graydon.

Για το κοινό της δεκαετίας του 1960, το βιντεοτηλέφωνο των Jetsons - μια τεράστια συσκευή, στην οποία η στατική οθόνη δίνει τη θέση της σε μια εικόνα του ατόμου που προσπαθεί να επικοινωνήσει- φαινόταν σαν όνειρο.

Μέχρι το 2022, ξεπεράσαμε αυτή την τεχνολογία χωρίς καν να το συνειδητοποιήσουμε - και την έχουμε ήδη βαρεθεί. Το Skype εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και το FaceTime ακολούθησε το 2010, ενώ χάρη στην πανδημία, όλοι σχεδόν έπαθαν κορεσμό με την χρήση του Zoom.

«Είναι εκπληκτικό πόσο ακριβές ήταν, ειδικά στην εποχή του Zoom», λέει ο Browsh. «Αρχίζουμε, όλο και περισσότερο, να ζούμε αυτή τη ζωή».

Ενώ αυθάδεις ρομποτικές καμαριέρες όπως η Rosie δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν σύντομα στην αγορά, έχουμε βοήθεια στην καθαριότητα με τη μορφή των Roombas. Φωτ: ABC

Αν και αυθάδεις ρομποτικές καμαριέρες όπως η Rosie δεν θα κυκλοφορήσουν σύντομα στην αγορά, έχουμε εδώ και καιρό βοήθεια στην καθαριότητα με τη μορφή των Roombas - οι οποίες στην πραγματικότητα βασίζονται στην τεχνολογία ναρκών - και άλλων ρομποτικών σκουπών.

Έχουμε επίσης επίπεδες τηλεοράσεις τύπου Jetsons, κάμερες που μπορούν να δουν μέσα στο σώμα μας και drones που πετούν στον ουρανό. Το 2062, ο Elroy Jetson και οι φίλοι του παρακολουθούν επαναλήψεις της σειράς «Flintstones» στο πίσω μέρος της τάξης σε ένα ρολόι-τηλεόραση, κάτι που μπορεί να κάνει κάποιος σήμερα σε ένα Apple Watch, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015.

Αν και οι συσκευές που φοριούνται στον καρπό δεν μπορούν να κάνουν βιντεοκλήσεις όπως στη σειρά, τα πρόσθετα αξεσουάρ μπορούν να το καταφέρουν και η Apple αναμένεται να προσθέσει κάμερα στα ρολόγια πολύ σύντομα.

Ο Graydon είπε ότι πρόσφατα δοκίμασε μια εφαρμογή γυμναστικής στο Apple Watch του και του θύμισε ένα επεισόδιο όπου ο George απλώς παρακολουθεί ένα πρόγραμμα γυμναστικής, χωρίς στην πραγματικότητα να συμμετέχει.

«Η τεχνολογία αφαιρεί κυριολεκτικά την ανάγκη να κάνουμε ο,τιδήποτε σωστά», είπε.

Σχεδόν έτοιμα, αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε

Η μητέρα Judy Jetson είχε μια οικιακή μηχανή που έφτιαχνε πρωινό με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτή η τεχνολογία τεχνικά υπάρχει από το 2006 με τη μορφή τρισδιάστατων εκτυπωτών τροφίμων, αλλά περιορίζεται σε εκθέσεις, εργαστήρια και πειραματικές χρήσεις. Μια startup επιχείρηση, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί τρισδιάστατους εκτυπωτές για να φτιάξει μπριζόλες με κρέας από φυτικά συστατικά.

Κι ενώ ο κόσμος περιμένει να γίνουν ευρέως διαθέσιμες τέτοιες συσκευές, αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί ήδη η έξυπνη κουζίνα June Smart Oven, που κοστίζει περίπου 1.000 δολάρια, λειτουργεί μέσω Wi-Fi και μπορεί να αντιληφθεί τι φαγητά μαγειρεύετε. Τα έξυπνα ψυγεία, εν τω μεταξύ, επιτρέπουν να βλέπουμε το περιεχόμενο του ψυγείου από το τηλέφωνό μας, αλλά ακόμη πρέπει να τα μαγειρεύουμε μόνοι μας.

Η Jane Jetson τάιζε την οικογένειά της με το πάτημα ενός κουμπιού. Φωτ: Everett Collection

Και αυτό μόνο στην κουζίνα.

Οι «Jetsons» μάς υποσχέθηκαν μια πρωινή ρουτίνα γεμάτη με αυτοματοποιημένες μηχανές που χτενίζουν τα μαλλιά και βουρτσίζουν τα δόντια ταυτόχρονα. Αντ' αυτού, έχουμε κάποιες ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες που διαφημίζονται σε podcasts και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μπαταρίες ΑΑ.

Η περιποίηση δέρματος είναι λίγο πιο εξελιγμένη- έχουμε μάσκες που εκπέμπουν φως LED στο πρόσωπο και λέιζερ που αναζωογονούν το δέρμα. Οι «Jetsons» σίγουρα υποτίμησαν πόσο πολύ θα μας απασχολούσε όλους η γήρανση το 2022.

Όσον για τα μεταφορικά μέσα, τα πειραματικά στρατιωτικά «jetpack» υφίστανται επίσης τεχνικά σε μια πρώιμη μορφή, αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Και τα αυτο-οδηγούμενα αυτοκίνητα μπορεί να κυκλοφορήσουν στην αγορά πριν -το 2062, αν μπορέσουν ποτέ να σταματήσουν να σκοτώνουν ανθρώπους στους δρόμους.

Ένα μηχάνημα φτιάχνει τα νύχια της Jane Jetson. Φωτ: Everett Collection

Πολλοί φανς - συμπεριλαμβανομένων των Browsh και Graydon - αναφέρουν τα ιπτάμενα αυτοκίνητα ως την εφεύρεση των Jetsons που επιθυμούν περισσότερο. Αλλά είναι επίσης ρεαλιστές όσον αφορά τις προκλήσεις.

«Ένα ιπτάμενο αυτοκίνητο μοιάζει πολύ διασκεδαστικό», λέει ο Browsh, «μέχρι να συμβεί το πρώτο ατύχημα».

Ο καπιταλισμός εξακολουθεί να υπάρχει στο μέλλον, αν και ο George Jetson εργάζεται μόνο τρεις ώρες και τρεις ημέρες την εβδομάδα, πατώντας ένα κουμπί στο εργοστάσιο οδοντωτών τροχών. «Η απεικόνιση της εργασιακής ημέρας είναι το σημείο όπου η πραγματικότητα αποκλίνει περισσότερο από τον κόσμο των Jetsons», σημειώνει ο Browsh, τουλάχιστον στην Αμερική, η οποία εξακολουθεί να υστερεί κατά πολύ σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τις ώρες εργασίας, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την οικογενειακή άδεια μετ' αποδοχών.

«Σε αυτή την εποχή, νομίζω ότι πολλοί από εμάς εργάζονται περισσότερο από ποτέ», είπε. «Αυτή η ιδέα ότι η αυτοματοποίηση όχι μόνο θα έκανε τη ζωή μας ευκολότερη, οδήγησε σε πανικό ότι θα αντικαταστήσει την εργασία».

Δεν υπάρχει πλέον ο παράγοντας έκπληξη

Ποτέ δεν θα έχουμε μια νέα σειρά σαν το «The Jetsons», τονίζει ο Graydon, επειδή δεν θα είμαστε ποτέ ξανά τόσο αφελείς για το μέλλον.

«Είναι πιο δύσκολο να δημιουργήσουμε πραγματικά εντυπωσιακές απόψεις για το μέλλον», λέει. «Η τεχνολογία κινείται τόσο γρήγορα, που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να πετύχουμε το "ουάου"».

Παράλληλα, η αισιοδοξία μας για το μέλλον έχει δώσει τη θέση της σε μια ξεκάθαρη συναίσθηση των εμποδίων: ατελείωτες ενεργειακές απαιτήσεις, αλυσίδες εφοδιασμού, κλιματική αλλαγή, κοινωνικοοικονομικά κενά, κυβερνητικό αδιέξοδο και δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας με τα χέρια τους σε όλα τα κουμπιά. Και η επιστημονική φαντασία έχει γίνει απολύτως δυσοίωνη. Το «Severance» της Apple TV οραματίζεται έναν κόσμο όπου η εργάσιμη ημέρα πρακτικά δεν τελειώνει ποτέ, ενώ το «Westworld» είναι γεμάτο ρομπότ- δολοφόνους.

Οπότε τώρα, το κοινό θα ήθελε να μάθει πώς είναι ο κόσμος πέρα από το διαστημικό σπίτι των Jetsons.

«Τι γίνεται με τους ανθρώπους στη Γη;», αναρωτήθηκε ο Browsh. «Ζουν ακόμα εκεί;».

Η σειρά υπονοεί σε μεγάλο βαθμό ότι η Γη καταστράφηκε από το νέφος, τη ρύπανση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γεγονός που δημιουργεί μια ζοφερή πραγματικότητα όπου η ανθρωπότητα αποφάσισε να ζήσει πάνω από τα προβλήματά της αντί να κάνει αλλαγές στον τρόπο ζωής για να τα διορθώσει.

Αν το καλοσκεφτούμε, όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις της σειράς υποδηλώνουν ένα πιο τεμπέλικο μέλλον, έναν πιθανό προάγγελο του κόσμου του «WALL-E» της Pixar, όπου οι άνθρωποι ζουν καθιστικές ζωές, καταπιεσμένοι από ραδιούργα ρομπότ. Στο «The Jetsons», οι κυλιόμενοι διάδρομοι και οι αυτοματοποιημένες καρέκλες βρίσκονται παντού- τα κτίρια που είναι χτισμένα στον ουρανό καθιστούν το περπάτημα ούτως ή άλλως αδύνατο.

Στο καρτούν, όλα είναι καταπληκτικά, αλλά κανείς δεν είναι ευτυχισμένος - αλλά έτσι το σχεδίασαν οι δημιουργοί.

«Διαπραγματεύεται την ιδέα ότι ως ανθρώπινα όντα θα έχουμε πάντα κάτι για να παραπονεθούμε», λέει ο Graydon. «Ένα από τα προβλήματα με την ουτοπία, αν δημιουργήσεις έναν τέλειο κόσμο, αυτός ο κόσμος μπορεί να είναι αρκετά βαρετός».